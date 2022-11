SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O fundo Mubadala Capital fez uma oferta de R$ 5 bilhões pela compra de 20% da Liga do Brasileiro. A proposta foi feita para os clubes da Liga do Futebol Brasileiro (Libra), conforme mostrou a coluna do Rodrigo Mattos no UOL Esporte.

A oferta superou valores oferecidos por outros dois fundos, em processo de concorrência conduzido pelo banco de investimentos BTG, e mostra o poder financeiro do Mubadala. Mas quem é esse fundo e de onde vem a fortuna?

De acordo com o site da empresa, o Mubadala "é um investidor que aloca capital em uma variedade de ativos, setores e regiões para o benefício dos Emirados Árabes Unidos". O fundo atua em mais de 50 países e registra um total de US$ 284 bilhões em ativos.

O portfólio do Mubadala inclui líderes globais em setores como aeroespacial, agronegócio, TIC (empresas de tecnologias de informação e comunicação), semicondutores, metais e mineração, tecnologia farmacêutica e médica, energia renovável e serviços públicos, além do gerenciamento de holdings financeiras.

O fundo chegou ao Brasil em 2011 e tem escritório localizado no Rio Janeiro, que recebe apoio das bases "em Nova York e Abu Dhabi", diz a empresa.

No Brasil, o Mubadala ficou conhecido quando embarcou em projetos de Eike Batista, empresário que construiu parte da fortuna em exploração de mineração e por anos foi considerado um dos homens mais ricos do país.

No ano passado, o fundo focou em ampliar o portfólio de tecnologia e saúde, aproveitando para aprofundar os laços entre os Emirados Árabes e a Ásia.

Recentemente, o fundo voltou atrás na proposta de comprar o Burger King no Brasil. O Mubadala alegou que a falta de transparência do Restaurant Brands International (RBI), dono das marcas Burger King e Popeyes em território nacional, inviabilizou a realização da operação.

Atualmente, a Libra tem entre seus integrantes Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Red Bull Bragantino, Cruzeiro, Vasco, Botafogo, Grêmio, entre outros.

Há times fora do grupo, uma parte deles reunidos no Forte Futebol, como Internacional, Atlético-MG, Fortaleza, entre outros. Segundo a apuração de Rodrigo Mattos, a Libra não fará mais negociação com o Forte Futebol diretamente, e sim com os clubes.

A proposta do Mubadala foi feita pelo percentual de 20% da Liga do Brasileiro, mas isso ainda será objeto de discussão entre os clubes. Há dirigentes que defendem que o percentual a ser vendido seja menor. A avaliação do valor total da Liga já está estimado entre R$ 20 bilhões e R$ 25 bilhões.