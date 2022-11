SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O ex-campeão dos pesos-penas do UFC Conor McGregor confirmou ter interesse em comprar o Liverpool, colocado 'à venda' pelo Fenway Sports Group (FSG), acionista majoritário dos Reds, conforme noticiou o 'The Athletic'. Respondendo a um fã no Twitter, o irlandês disse estar 'buscando informações' para fazer uma oferta pelo clube.

"Eu adoraria! Eu solicitei informações sobre isso, sim. Assim que ouvi. Que reviravolta! Que clube!", escreveu o lutador de MMA, respondendo a um fã que o pediu: "Compra o Liverpool".

Após a revelação do interesse por parte de McGregor, a imprensa inglesa relembrou que a estrela do UFC já se declarou torcedor do Manchester United, rival do Liverpool e já foi, inclusive, fotografado vestindo uma camisa dos Diabos Vermelhos.

"Fui atraído pelo sucesso e mentalidade vencedora do clube e das pessoas cercadas pelo United. Lendas irlandesas como Denis Irwin e Roy Keane eram dedicadas ao seu ofício e tinham essa mentalidade vencedora. Roy Keane foi um dos melhores meio-campistas que o futebol europeu já viu. Os adversários seriam mentalmente derrotados antes mesmo de entrar em campo para enfrentá-lo", chegou a declarar em entrevista em 2019.

Apesar da suposta torcida do Notório pelo rival, McGregor já 'virou a casaca' e declarou torcida pelo Liverpool na final da última Liga dos Campeões. "Minha família é Liverpool, sou torcedor do Liverpool", disse McGregor antes do jogo. "Também sou adepto do Real Madrid. Espero um grande jogo, mas para este terei que ir para a piscina [Liverpool]", afirmou à época do confronto.

Em março, McGregor chegou a fazer uma proposta para adquirir o Chelsea. O lutador publicou no Twitter que faria uma oferta de 1.5 milhão de euros pelo clube londrino, colocado à venda pelo russo Roman Abramovich, mas a negociação não andou.

Independentemente da torcida do polêmico lutador no futebol inglês, McGregor terá que desembolsar uma quantia exorbitante caso queira realmente levar o projeto a diante. De acordo com o tabloide inglês 'Mirror', o grupo FSG pede cerca de 4 bilhões de euros - cerca de R$20 bilhões - pelo clube. Um dos sócios do grupo e do Liverpool é a lenda da NBA, LeBron James.