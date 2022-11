SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Luan não continuará no Santos em 2023, mas treinou como titular nesta quarta-feira (9), na última atividade antes da partida contra o Botafogo, nesta quinta-feira (10), às 20h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Emprestado pelo Corinthians até o fim do Brasileiro, o meia de 29 anos será devolvido. Antes, porém, ganhará nova chance entre os 11 escolhidos pelo técnico Orlando Ribeiro.

Luan não deve ser reintegrado pelo Corinthians em 2023, quando se inicia o último ano do contrato. O seu estafe já está à procura de propostas no Brasil e no exterior.

No Santos, Luan não empolgou e fez um gol deu uma assistência em sete jogos.

Outra novidade é a ausência de Madson. Com contrato até o fim de 2022, o lateral-direito não renovará e ficou fora da lista de relacionados. Nathan será mais uma vez o titular.

Os desfalques de Orlando Ribeiro são: Felipe Jonatan (lombalgia), Lucas Braga (pubalgia), Alex e Soteldo (lesões na coxa), Ed Carlos (luxação no ombro) e Luiz Felipe e Vinicius Zanocelo (suspensos).

A provável escalação é: João Paulo, Nathan, Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Camacho e Luan; Ângelo, Carabajal e Marcos Leonardo.

Na 12ª colocação, com 47 pontos, o Santos busca confirmar a vaga na Sul-Americana e tem chances remotas de se classificar para a pré-Libertadores.

O Botafogo, por sua vez, continua na busca pelo acesso ao principal campeonato continental. O clube carioca ocupa a décima posição, com 50 pontos, dois a menos que o Atlético-MG, que abre o G8. O América-MG, em sétimo, também soma 52 pontos, e supera o rival mineiro no número de vitórias.

Ambos os times mineiros jogam nesta quarta-feira. Caso um deles tropece, o Botafogo pode entrar no G8 ainda nesta rodada, caso vença nesta quinta-feira -o São Paulo, nono colocado com 51 pontos, perdeu para o Inter na terça-feira (8) e perdeu a chance de subir para a zona de acesso à pré-Libertadores.

O técnico Luís Castro terá como destaques Marçal e Victor Sá, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, e Gatito Fernández, que sofreu uma luxação no ombro esquerdo na última rodada. Breno, Danilo Barbosa, Eduardo e Kayque continuam entregues ao departamento médico, e Lucas Mazenga está em transição.

Uma possível escalação inicial do Botafogo tem: Lucas Perri; Daniel Borges, Adryelson, Cuesta e Hugo; Tchê Tchê, Patrick de Paula e Gabriel Pires; Júnior Santos, Jeffinho e Tiquinho Soares.

Estádio: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: Às 20h (de Brasília) desta quinta-feira (10)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (Fifa/SC)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Transmissão: SporTV e Premiere