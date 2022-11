SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester City precisou de cinco minutos para eliminar o Chelsea na terceira fase da Copa da Liga Inglesa. Mesmo poupando alguns de seus titulares, o City venceu os Blues por 2 a 0, no Etihad Stadium e se classificou para as oitavas de final da competição.

Após primeiro tempo truncado, onde os goleiros levaram a melhor contra os atacantes, os comandados de Pep Guardiola marcaram aos oito e 13 minutos da etapa final, com Mahrez e Álvarez respectivamente, para sacramentar a vitória.

Com Haaland e Kevin de Bruyne no banco, o grande destaque do City foi o goleiro Ortega, reserva do brasileiro Éderson, que operou verdadeiros milagres, principalmente no segundo tempo, e manteve a baliza zerada.

O City manteve a hegemonia contra o Chelsea na Copa da Liga Inglesa. Isso porque o último encontro entre as equipes aconteceu justamente na final da temporada 2019, quando os comandados de Guardiola levaram a melhor nos pênaltis após empate sem gols no tempo normal e prorrogação.

O Manchester City volta a campo neste sábado (12), às 9h30 (de Brasília), para enfrentar o Brentford pelo Campeonato Inglês. Já o Chelsea encara o Newcastle fora de casa, no mesmo dia, às 14h30 (de Brasília).