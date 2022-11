SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Heptacampeão da Fórmula 1 e três vezes vencedor em provas em Interlagos, Lewis Hamilton (Mercedes) revelou qual foi a sua corrida mais especial no circuito brasileiro.

O britânico afirmou que, apesar de ter faturado um título mundial em 2008 no local, foi a prova do ano passado a mais marcante ?na ocasião, ele superou o rival Max Verstappen (Red Bull) de maneira eletrizante.

"É difícil dizer qual é a melhor porque eu ganhei um campeonato aqui em 2008... Perdi em 2007 e ganhei, diante de um brasileiro, em 2008. Eu era muito jovem e estava descobrindo muitas coisas sobre mim. Em 2021, definitivamente, foi o momento mais especial para mim, porque ao longo da corrida houve muitos momentos de dificuldade", iniciou ele em entrevista coletiva da Mercedes realizada na tarde desta quarta-feira (9).

Naquela corrida, Hamilton iniciou o sprint na última posição e, de maneira incrível, conseguiu fechar a minicorrida na quionta posição. Punido com cinco posições por troca de motor, ele conseguiu, na prova, superar o adversário da Red Bull.

De quebra, o britânico da Mercedes repetiu um famoso gesto que ficou eternizado pelo ídolo Ayrton Senna: segurou uma bandeira do Brasil enquanto guiava seu carro para a área dos boxes.

"Precisei mudar minha mente, não desistir e pensar em coisas positivas para ver que era possível [vencer]. Eu comecei [o sprint] em último, e fazer isso em Interlagos não é nada fácil. Carregar a bandeira brasileira foi mágico, algo me disse que eu precisava fazer aquilo naquele momento, eu me senti abençoado por reviver aquele momento para os brasileiros. Definitivamente, foi a melhor corrida", finalizou.

Hamilton, que ganhou título de cidadão honorário do Brasil nesta semana, fará a sua corrida de número 15 no Brasil no domingo, durante o GP de São Paulo. O britânico busca sua primeira vitória na temporada.