SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O "SporTV" anunciou que Galvão Bueno foi diagnosticado com Covid-19. Por causa disso, a despedida do programa "Bem, Amigos", marcada para a próxima segunda-feira (14), precisou ser adiada e ainda não tem uma nova data definida.

Galvão ficará resguardado para se recuperar a tempo da viagem para o Qatar. A Copa do Mundo de 2022 será a 11ª da carreira de Galvão Bueno e a última do narrador pela Globo.

Com a saída dele, o programa "Bem, Amigos!" também deixará a grade do SporTV em 2023.

Mesmo tendo anunciado sua saída da Globo, Galvão tem encaminhada a renovação de seu contrato com a Globo. O novo vínculo focará em um formato de participações pontuais, sem obrigatoriedades no dia a dia do calendário esportivo.