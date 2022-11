RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco terá um novo treinador em 2023. Em reunião nesta quarta-feira (9), Jorginho foi comunicado pelo diretor Paulo Bracks que não terá o contrato renovado para a próxima temporada. Essa mudança é parte da reformulação do clube depois do acesso para a Série A.

A informação foi divulgada inicialmente pelo "ge" e confirmada pelo UOL Esporte. Com Jorginho, os auxiliares Joelton Urtiga e Bebeto Sauthier também deixam o Vasco. Os profissionais chegaram a São Januário em setembro.

Com a saída concretizada, o Vasco está no mercado em busca de um novo treinador. O nome mais forte no momento é o de Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, que já disse que só irá conversar sobre o assunto após o fim do Campeonato Brasileiro.

Jorginho foi contratado pelo Vasco no início de setembro após a saída de Maurício Souza e com a missão de levar o clube de volta à Série A. Ao todo, foram cinco vitórias, dois empates e três derrotas - 56,6% de aproveitamento. O acesso só veio na última rodada, em vitória contra o Ituano.