RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Com um time repleto de meninos, o Flamengo empatou com o Juventude por 2 a 2, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), nesta quarta-feira (9), com um gol aos 45 minutos do segundo tempo marcado por Werton, "garoto do Ninho" de apenas 19 anos que entrou no segundo tempo. Este foi o primeiro tento do jovem como profissional.

O Juventude, por sua vez, amargou seu 18º jogo consecutivo sem vitória e, com 24 pontos, já está não só rebaixado como também garantido na lanterna da competição.

O técnico Dorival Júnior sequer relacionou as principais estrelas do elenco do Flamengo. Permaneceram no Rio de Janeiro treinando Gabigol, Everton Ribeiro, Pedro, David Luiz, entre outros. O meia Arrascaeta foi liberado e já está fazendo a preparação para a Copa do Mundo com a seleção uruguaia.

O Flamengo precisou de apenas 50 segundos de jogo para abrir o placar no Alfredo Jaconi. Após cruzamento de Rodinei, Everton Cebolinha escorou de cabeça com precisão e encontrou Matheuzinho, que como um típico centroavante, testou para o fundo do gol.

O Juventude chegou ao empate aos 35 minutos do primeiro tempo, quando Paulo Henrique recebeu lançamento em profundidade, ganhou na corrida de Pablo e carregou a bola até a grande área, quando chutou forte e cruzado no fundo do gol de Hugo.

Inspirado, Paulo Henrique foi à linha de fundo aos 42 minutos e cruzou no primeiro pau. Jadson acreditou na jogada, ganhou na cabeça e escorou encobrindo o gigante goleiro Hugo fazendo a virada para o Juventude.

Na etapa final, Werton deixou tudo igual novamente com um chute cruzado, aos 45, onde a bola ainda bateu na trave esquerda antes de entrar.

No fim de semana as duas equipes farão seus últimos jogos da temporada com a rodada derradeira do Campeonato Brasileiro. O Juventude visita o também rebaixado Ceará, em Fortaleza (CE), e o Flamengo recebe o outro que caiu, Avaí, no Maracanã (RJ), em jogo que marcará as despedidas do goleiro Diego Alves e do meia Diego Ribas. Ambos os jogos acontecerão no domingo (13).

JUVENTUDE

Cesar, Paulo Henrique, Thalisson Kelven, Vitor Mendes e Dudu (Rodrigo Soares); Jean Irmer (Pará), Yuri, Jadson e Chico Kim; Capixaba (Ruan) e Felipe Pires (Rafinha). Técnico: Celso Roth.

FLAMENGO

Hugo, Rodinei (Varela), Fabrício Bruno, Pablo (capitão) e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, João Gomes e Victor Hugo (Mateusão); Matheuzinho (Kayke David), Everton Cebolinha e Matheus França (Werton). Técnico: Dorival Júnior.

Estádio: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (Fifa/GO) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões amarelos: Jadson, Capixaba, Vitor Mendes, Jean Irmer e Chico Kim (JUV); João Gomes, Ayrton Lucas e Mateusão (FLA)

Gols: Matheuzinho (FLA), aos 50 segundos; Paulo Henrique (JUV), aos 35 minutos, e Jadson (JUV), aos 42 minutos do primeiro tempo; Werton (FLA), aos 45 minutos do segundo tempo