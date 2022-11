SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Antes de iniciar os trabalhos para o GP do Brasil, que acontece neste domingo (12), em Interlagos, Lando Norris aproveitou para visitar o Allianz Parque e rever o Palmeiras, assim como fez em 2021. No entanto, o dia seguinte do jogo começou com uma intoxicação alimentar que tirou o piloto da McLaren do dia de mídia do GP.

A equipe inglesa comunicou que Lando não acordou bem e ficaria no hotel descansando, para que na sexta, esteja disposto para entrar na pista de Interlagos. Hoje, o piloto não perdeu nada relacionada à corrida, já que a quinta é reservada para as atividades com a mídia e imprensa.

Na noite de quarta, Lando esteve no Allianz e viu de perto a festa do campeão brasileiro após a vitória sobre o América-MG. Ele se encontrou com a presidente Leila Pereira e com o técnico Abel Ferreira e ainda foi presença constante nas redes sociais do clube Alviverde.

A boa relação entre Lando e o Palmeiras começou no ano passado, quando foi convidado para assistir um jogo e presenciou uma goleada no Allianz que o deixou impressionado.