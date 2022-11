SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Fernando Santos anunciou na tarde desta quinta-feira (10) na Cidade do Futebol, em Oeiras (Portugal), os 26 nomes que irão representar a seleção portuguesa na Copa do Mundo deste ano. Entre as surpresas, estão Gonçalo Ramos e António Silva, revelações do Benfica.

Outro nome que pode estrear pela seleção das quinas é José Sá, goleiro do Wolverhampton, da Inglaterra. Pela primeira vez em copas, a seleção portuguesa não terá um representante do Sporting, tido como um dos três grandes clubes do país.

As principais ausências são Diogo Jota, Pedro Neto e Ricardo Pereira, todos lesionados. Já nomes certos como Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, João Cancelo e João Félix confirmaram as expectativas e também irão ao Qatar.

Cabeça de chave do Grupo H do Mundial, a seleção portuguesa enfrentar Gana, Uruguai e Coreia do Sul.

Além do Mundial inédito, os lusitanos procuram fazer uma melhor campanha que em 2018, quando caíram para o Uruguai nas oitavas de final, derrota por 2 a 1, dois gols de Cavani, Pepe descontou para os lusos.

CONFIRA AQUI TODOS OS CONVOCADOS:

Goleiros - Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers FC) e Rui Patrício (AS Roma);

Defensores - Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (Manchester City), Danilo Pereira (PSG), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City), António Silva (SL Benfica), Nuno Mendes (PSG) e Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund);

Meiocampistas - João Palhinha (Fulham FC), Rúben Neves (Wolverhampton Wanderers FC), Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), João Mário (SL Benfica), Matheus Nunes (Wolverhampton Wanderers FC), Otávio Monteiro (FC Porto), Vitinha (PSG) e William Carvalho (Real Betis);

Atacantes - André Silva (RB Leipzig), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Gonçalo Ramos (SL Benfica), João Félix (Atlético Madrid), Rafael Leão (AC Milan) e Ricardo Horta (SC Braga).