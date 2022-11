SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Michael Porter Jr., jogador do Denver Nuggets, foi vítima de um furto na última terça-feira (08). O atleta perdeu objetos de valor que estavam guardados no quarto de um hotel em Indianápolis, nos Estados Unidos.

Porter viajou à cidade para partida de basquete entre Denver Nuggets e Indiana Pacers, pela NBA. O furto ocorreu um dia antes do jogo, enquanto ele não estava no quarto, segundo informações de Mike Singer, repórter do jornal The Denver Post.

Entre os itens roubados, estão um bracelete de ouro, duas bolsas da marca Louis Vuitton, dinheiro em espécie e uma Bíblia, de acordo com a Polícia de Indianápolis. A corporação não especificou os valores dos objetos. O boletim de ocorrência foi registrado no mesmo dia do furto. O Denver Nuggets não quis comentar sobre o assunto.

Michael Porter Jr. entrou em quadra no dia seguinte ao crime. O ala fez 17 pontos, pegou 6 rebotes, distribuiu 2 assistências e contribuiu para a vitória do Denver Nuggets por 122 a 119 contra o Indiana Pacers.