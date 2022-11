SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Miranda, de 38 anos, anunciou na tarde desta quinta-feira (10) que está de saída do São Paulo. O experiente defensor tem vínculo com o time tricolor até o fim da temporada, mas não terá o contrato renovado. Com duas passagens pelo Morumbi e títulos conquistados, o jogador se tornou um ídolo da torcida.

Miranda chegou ao São Paulo pela primeira vez em 2006. Ele fez parte do time que venceu o Campeonato Brasileiro três vezes consecutivas, entre 2006 e 2008. As boas atuações com a camisa tricolor despertaram o interesse do Atlético de Madri, comandado por Diego Simeone. Em 2011, Miranda deixou o São Paulo para atuar no clube espanhol, com a promessa de voltaria um dia.

Promessa cumprida em 2021, quando retornou ao clube para ajudar na conquista do Campeonato Paulista. O zagueiro ainda levou o prêmio de melhor jogador da posição no torneio.

Apesar da idolatria entre os torcedores, Miranda perdeu espaço em 2022. Tanto que atuou somente 36 vezes nas 76 partidas realizadas pelo time comandado por Rogério Ceni. Miranda ficou no banco de reservas na decisão da Copa Sul-Americana, por exemplo.

Com o contrato perto do fim e pouco utilizado, a saída de Miranda era iminente e foi confirmada por ele em um post no Instagram. Somando as duas passagens pelo São Paulo, Miranda fez 342 partidas, marcou 12 gols e conquistou quatro títulos (Brasileiro em 2006, 2007 e 2008, além do Paulista em 2021).

CONFIRA ABAIXO A MENSAGEM QUE MIRANDA DEIXOU PARA OS TRICOLORES

"Chegou ao fim o meu último capítulo como jogador do São Paulo.

Voltei ao clube que amo para tentar viver um pouco daquelas emoções que vivi entre 2006 e 2011. Posso dizer que consegui. Sentir o Morumbi lotado e conquistar mais um troféu são emoções que vou levar para sempre.

Gostaria muito de ter tido uma última oportunidade, no Morumbi, para me despedir de todos os são-paulinos que representam os 20 milhões que carregam essa instituição tão grande. Infelizmente não foi possível.

Orgulho imenso dos mais de 300 jogos e da história que construímos com essa camisa. Minha ligação com o clube não termina aqui e não se enfraquecerá com o tempo. Deixo o meu eterno agradecimento ao São Paulo e à torcida tricolor.

Com vocês, realizei meus sonhos".