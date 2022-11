SANTOS, SP, E RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Mesmo convocado por Tite para a Copa do Mundo, o atacante Antony ainda é motivo de conversas entre o departamento médico da seleção brasileira e o Manchester United. Nesta quinta-feira (10), o jogador mais uma vez ficou fora de uma partida do time inglês. Ele não enfrentou o Aston Villa, pela Copa da Liga Inglesa, por ainda não ter se recuperado de uma lesão muscular. No entanto, o prognóstico é otimista em relação às condições dele na preparação para o Mundial do Qatar.

Antony não joga desde o dia 27 de novembro, na vitória por 3 a 0 sobre o Sheriff, pela Liga Europa. O atacante saiu no intervalo da partida e posteriormente foi diagnosticado com um problema no músculo flexor do quadril direito. Nesta quinta, sem Antony, o United venceu por 4 a 2.

Ao longo dos dias, o médico da seleção, Rodrigo Lasmar, buscou as informações com o clube inglês e o próprio Antony. O estafe do jogador está otimista a respeito da recuperação e vê chance de que o atacante seja relacionado para o jogo contra o Fulham, pelo Campeonato Inglês, no domingo (13). No dia seguinte (14), os jogadores da seleção brasileira vão se apresentar em Turim, na Itália, para o início da fase de treinos antes da Copa do Mundo. De acordo com Lasmar, Antony "está evoluindo muito bem".

"A nossa expectativa é que ele já esteja recuperado e liberado para treinar na nossa apresentação", afirmou o médico da seleção à reportagem.

Além de Antony, Tite convocou como pontas Raphinha, Rodrygo, Vini Jr e Gabriel Martinelli. Outros atacantes chamados podem atuar abertos, como é o caso de Richarlison e Gabriel Jesus. No setor ofensivo, Pedro é o único que joga sempre centralizado.

A estreia do Brasil é dia 24, contra a Sérvia. A apreensão da comissão técnica é relevante, porque ainda falta uma rodada dos campeonatos europeus. A torcida, óbvio, é para que ninguém se machuque a essa altura, já que o prazo para recuperação é curto.

Casos recentes que trouxeram alívio para a comissão técnica foram Lucas Paquetá e Richarlison. O meia se recuperou de um problema no ombro, enquanto o atacante já voltou a jogar depois de uma lesão na panturrilha esquerda. Nesta quinta, Rodrigo Lasmar também fez contato com ele e confirmou que o Pombo está bem.