SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid venceu o Cádiz por 2 a 1 em jogo nervoso no Santiago Bernabéu, nesta quinta-feira (10), pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol.

Mesmo diante de seus torcedores, o Real teve uma atuação mais irritada do que criativa. Coube, então, ao zagueiro Éder Militão subir mais do que todo mundo para marcar, de cabeça, o primeiro dos merengues. No segundo tempo, Toni Kroos ampliou com uma pintura de fora da área. Lucas Pérez descontou para o Cádiz.

Já Vinicius Jr teve uma noite quente na capital espanhola. Caçado em campo, o brasileiro se irritou com o excesso de faltas sofridas ?poucas delas punidas pela arbitragem com cartão amarelo? colocou dedo na cara de adversário e levou cartão amarelo ainda no primeiro tempo.

A vitória em casa encerra um jejum de duas partidas sem vitórias do time merengue pelo Espanhol, além de manter os comandados de Carlo Ancelotti na cola do líder Barcelona.

O Real Madrid é o segundo colocado da competição nacional, com 35 pontos, contra 37 dos catalães, que tem os mesmos 14 jogos disputados, mas com uma vitória a mais. O Cádiz é o 19º, com 11.

Este foi o último compromisso de Real Madrid e Cádiz antes da Copa do Mundo do Qatar. A equipes só voltarão a campo no fim de dezembro, contra Real Valladolid e Almería, respectivamente, em datas e horários ainda a serem definidos.