BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Vencer o Cuiabá era fundamental para o Atlético-MG manter vivo o sonho de jogar a Copa Libertadores em 2023. E foi o que o clube de Belo Horizonte (MG) fez nesta quinta-feira (10) no Mineirão. Com dois gols de Keno e outro de Vargas, o time alvinegro venceu por 3 a 0, no duelo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Resultado que deixa o Atlético-MG em ótima condição para conquistar uma das três vagas que ainda estão abertas no principal torneio do continente.

O clube alvinegro chegou aos 55 pontos e ocupa a sétima posição, que neste momento garante um lugar nas fases preliminares da Libertadores. Na última rodada o Atlético visita o Corinthians, na Neo Química Arena, e precisa de apenas um empate para se classificar sem depender de outros resultados. Em caso de triunfo, o time comandado por Cuca pode até mesmo conseguir um lugar na fase de grupos, caso o Athletico-PR tropece diante do Botafogo. Mas em caso de derrota, o time mineiro terá de torcer contra Botafogo, América-MG e Fortaleza.

Já o Cuiabá se mostrou uma equipe relaxada em campo, após ser beneficiada pelos resultados da rodada. Na briga contra o rebaixamento, o time auriverde tem três pontos de vantagem sobre o Atlético-GO e são seis gols de saldo melhor do que o adversário. Somente uma combinação improvável no final de semana para derrubar o Cuiabá, que recebe o Coritiba, na Arena Pantanal, enquanto o time goiano visita o América-MG, no Independência

Logo aos três minutos o atacante Keno abriu o placar para o Atlético-MG, num lance estranho, em que a bola bateu na trave e no zagueiro antes de entrar. O lance foi revisado pelo VAR. Keno marcou novamente aos 44 minutos da etapa inicial, após passe de Vargas. A arbitragem chegou a condição do chileno e validou o gol. Vargas resolveu a parada aos 11 minutos do segundo tempo, quando marcou o terceiro gol do Atlético-MG.

ATLÉTICO-MG

Everson; Mariano, Jemerson, Réver (Réver) e Dodô (Rubens); Otávio, Jair (Calebe), Zaracho (Pavón) e Nacho; Keno (Ademir) e Vargas. Técnico: Cuca.

CUIABÁ

Walter; João Lucas, Joaquim, Alan Empereur e Igor Cariús; Camilo, Denilson e Rafael Gava (Kelvin Osorio); Jonathan Cafú (Felipe Marques), André Luís (Lucas Cardoso) e Deyverson (Rodriguinho). Técnico: Bruno Lazaroni.

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (Fifa/RJ)

Auxiliares: Marcelo Carvalho Van Gasse (Fifa/SP) e Michael Correia (RJ)

VAR: Wagner Reway (PB)

Cartões amarelos: Keno (ATL); Deyverson, Igor Cariús, Alan Empereur e Denilson (CUI)

Gols: Keno (ATL), aos 3' e aos 44'/1ºT; Vargas (ATL), aos 11'/2ºT