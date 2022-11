SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Kevin Magnussen surpreendeu a todos e foi o mais rápido do qualificatório desta sexta-feira (11) no Autódromo de Interlagos. O piloto dinamarquês da Haas registrou a melhor volta (1m11s674) e largará na pole na corrida sprint deste sábado (12), que definirá o grid de largada oficial do GP do Brasil de Fórmula 1.

Ele foi seguido no pódio da sessão por Max Verstappen, da Red Bull Racing, e por George Russell, da Mercedes. Lewis Hamilton, mais novo cidadão honorário brasileiro, ficou em oitavo.

O grande destaque do treino foi a conquista da primeira pole da carreira de Magnussen. O feito do piloto aconteceu na esteira de uma bandeira vermelha causada por Russell no Q3, o que fez com que a prova fosse paralisada e terminasse com os pilotos fora da pista devido ao aumento da chuva.

Encerradas as atividades desta sexta, a F1 volta neste sábado, às 12h30 (de Brasília), para a segunda sessão de treinos livres. Depois, às 16h30, acontece a Sprint Race. Já a corrida de domingo (13), a penúltima da temporada de 2022, está marcada para ter início às 15h.

Os treinos livres serão exibidos pelo BandSports. A Band transmite tanto a sessão classificatória quanto o próprio sprint ?além da corrida.

Q1: DANÇA DAS CADEIRAS E NORRIS NA PONTA

Com o tempo fechado em Interlagos, o treino de classificação começou com os pilotos optando pelos pneus intermediários para testar a umidade da pista. A dupla da Ferrari assumiu a ponta da atividade logo nos primeiros minutos, com Leclerc na frente, mas o atual bicampeão não demorou para pegar a dianteira à frente.

No decorrer da sessão, com a pista seca e com apenas uma garoa fraca e intermitente, os pilotos trocaram para os pneus macios. Os que demoraram para mudar a estratégia acabaram em desvantagem.

Os últimos três minutos foram agitados, com várias reviravoltas na dianteira e no pelotão traseiro. No estouro do relógio, a última volta dos pilotos promoveu mudanças nas posições, com Norris terminando em primeiro, seguido por Hamilton e Alonso.

Leclerc e Sainz, que perigaram cair no Q1, conseguiram se safar. No final, Nicholas Latifi, Zhou Guanyu, Valtteri Bottas e Yuko Tsunoda e Mick Schumacher foram eliminados do qualificatório.

BASTIDOR DO Q1: MICK CHATEADO

Último colocado do Q1, Mick Schumacher (Haas) estava desolado após seu desempenho na sessão classificatória

Após ser eliminado, o alemão caminhou cabisbaixo rapidamente até o fim do paddock para a entrevista oficial da F1. Apenas um funcionário da equipe o acompanhou.

O piloto sonha com uma vaga no grid para 2023 e, caso não faça uma boa corrida no domingo, pode ver sua trajetória na F1 acabar ?ao menos por enquanto.

Q2: VERSTAPPEN DOMINA E VETTEL RODA

Surpresa da primeira sessão, Norris logo assumiu a ponta na segunda atividade, seguido de perto por Verstappen. Embora uma garoa leve marcasse presença no circuito, os pilotos continuaram com os pneus macios.

A cerca de cinco minutos para o fim, o holandês da Red Bull e atual bicampeão conseguiu registrar o melhor tempo e permaneceu na dianteira até o final. Sainz e Leclerc conseguiram se recuperar após um Q1 dramático e terminaram em segundo e em terceiro, respectivamente. Lewis Hamilton ficou em nono.

Terminada a atividade, Albon, Gasly, Vettel, Ricciardo e Stroll foram eliminados do Q2. O piloto alemão da Aston Martin, inclusive, chegou a perder o controle de seu carro e rodou na pista nos minutos finais.

BASTIDOR DO Q2: VETTEL PAPARICADO

Em sua despedida em Interlagos, Sebastian Vettel (Aston Martin) foi bastante paparicado dentro do paddock.

Vencedor de três provas no Brasil, o alemão foi eliminado no Q2. Apesar disto, mostrou bom-humor ao ser abordado por fãs. Ele chegou, inclusive, a dar autógrafos após falar para os canais oficiais da F1.

Q3: RUSSEL CAUSA BANDEIRA VERMELHA E CONSAGRA MAGNUSSEN

Leclerc foi o único dos pilotos restantes a começar a sessão final com pneus intermediários, mas logo precisou trocar para os macios. Faltando 8 minutos para o fim, Russell passou reto em uma curva, foi direto para a brita e ficou atolado, causando bandeira vermelha e paralisando o Q3.

RED FLAGRussell beaches his car in the gravel#BrazilGP #F1 pic.twitter.com/J3dRCLzAuD

O britânico de 24 anos da Mercedes saiu ileso do carro e a atividade foi retomada. No entanto, com a chuva apertando, alguns pilotos voltaram para a pista somente para dar voltas para o público e a classificação da prova não mudou. Com isso, Kevin Magnussen, que estava na ponta antes da bandeira vermelha, terminou com o melhor tempo (1m11s674) e fará a pole na Sprint Race.

TELÕES APAGAM DURANTE TREINO

Alguns telões presentes no Autódromo de Interlagos tiveram problemas técnicos e pifaram no decorrer do qualificatório. As panes nos equipamentos aconteceram principalmente no setor da Heineken.

*

GRID DE LARGADA DA SPRINT RACE DO GP DE SÃO PAULO

1 - Kevin Magnussen (Haas)

2 - Max Verstappen (Red Bull)

3 - George Russell (Mercedes)

4 - Lando Norris (McLaren)

5 - Carlos Sainz (Ferrari)

6 - Esteban Ocon (Alpine)

7 - Fernando Alonso (Alpine)

8 - Lewis Hamilton (Mercedes)

9 - Sergio Pérez (Red Bull)

10 - Charles Leclerc (Ferrari)

11 - Alexander Albon (Williams)

12 - Pierre Gasly (AlphaTauri)

13 - Sebastian Vettel (Aston Martin)

14 - Daniel Ricciardo (McLaren)

15 - Lance Stroll (Aston Martin)

16 - Nicholas Latifi (Williams)

17 - Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

18 - Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

19 - Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

20 - Mick Schumacher (Haas)