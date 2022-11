RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A tabela e o regulamento do Campeonato Carioca 2023 foram definidos em arbitral realizado na tarde desta sexta-feira (11), na sede da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj). O formato será similar ao das últimas temporadas, quando houve um grupo único com os 12 times e os quatro primeiros avançam para a semifinal.

O primeiro clássico será entre Vasco e Botafogo, na terceira rodada, programada para 21 ou 22 de janeiro.

O torneio vai acontecer entre 14 de janeiro e 9 de abril. Durante a reunião, foi salientado que modificações poderão ocorrer diante dos compromissos dos clubes, como no caso do Flamengo, que terá a disputa da Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana.

Logo depois do sorteio dos confrontos, Cacau Cotta, diretor de Relações Institucionais do clube rubro-negro, brincou com o fato de o clube da Gávea ter de disputar três clássicos consecutivos. Rubens Lopes, presidente da Ferj, respondeu com bom humor que foi o dirigente quem colocou o Fla nesta situação, uma vez que foi ele quem tirou a bolinha no sorteio.

Além de Cacau, o diretor de futebol Bruno Spindel também esteve no arbitral representando o Flamengo. Thairo Arruda, diretor da SAF, esteve pelo Botafogo, o coordenador administrativo Marcelo Penha defendeu o Fluminense e Luiz Mello, CEO da SAF, representou o Vasco.