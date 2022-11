SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Peça-chave da seleção brasileira feminina de ginástica artística, Flávia Saraiva terá que ser novamente submetida a cirurgia no tornozelo direito, local que já foi operado no ano passado. Por conta de dores ali, ela já ficou fora de duas finais individuais no Mundial disputado na semana passada, além de ter competido em só um aparelho na final por equipes.

Em nota divulgada nesta sexta-feira (11), a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) informou que exames realizados pela equipe disciplinar comandada pelo médico Rodrigo Sasson, do COB e da seleção, evidenciaram lesão ligamentar medial do tornozelo e lesão do tendão tibial.

Flavinha será operada já neste sábado (12), para reconstrução ligamentar, e iniciará tratamento pós-operatório já na próxima segunda-feira (14). De acordo com a CBG, o tratamento não vai alterar a organização de competições da ginasta.

Uma das protagonistas da ginástica artística do Brasil nos últimos anos, Flávia nunca havia sido operada, até o ano passado. Ela reclamou de dores no tornozelo durante a competição olímpica em Tóquio, ainda consequências de uma lesão antiga, o que atrapalhou seu desempenho. Na volta ao Brasil, foi operada e ficou fora do Mundial de 2021.

Quando se recuperou, voltou em ótima forma, ganhando o Campeonato Pan-Americano no individual geral. A expectativa para o Mundial em Liverpool era que ela brigasse por medalha no individual geral (teria sido prata com a nota do Pan), na trave e no solo, aparelho em que se classificou à final com a melhor nota. Mas as dores sentidas na apresentação de trave das eliminatórias a tiraram das finais.

Por equipes, competiu somente nas assimétricas, ajudando o Brasil menos do que se esperava. Sem ela em três aparelhos, a equipe brasileira ficou a 0,9 pontos de um pódio e da vaga olímpica. Agora, a expectativa é de que ela consiga se recuperar bem para que, no ano que vem, com ela, o Brasil pegue uma das nove vagas que serão distribuídas no Mundial de 2023, na Bélgica.