SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-zagueiro Eduardo Enrique Ludwig, também conhecido como Dudu, morreu nesta sexta-feira (11), aos 30 anos, em decorrência de um câncer, que enfrentada desde 2020. Ele estava internado em um hospital em Guaporé, no Rio Grande do Sul.

Dudu foi vice-campeão da Copa São Paulo pelo Bahia em 2011, quando o clube perdeu a decisão para o Flamengo, e estreou no profissional pouco depois. Nas redes sociais, o clube baiano ?que participou de campanhas virtuais para ajudar financeiramente o ex-atleta durante o tratamento contra o câncer? lamentou a morte de seu ex-jogador.

"Nossa solidariedade a familiares e amigos do ex-zagueiro Dudu, titular do time do Bahia finalista da Copa SP de 2011. Gaúcho de Tupandi, ele lutava contra o câncer desde 2020, quando o Esquadrão participou de campanhas de solidariedade nas redes sociais", escreveu o Bahia no Twitter.

"Aos 30 anos, deixou uma mensagem nesta madrugada, em seu Facebook, antes de partir: 'O importante é a família'. Descanse em paz, capitão", completou o clube.

Além do Bahia, Dudu somou passagens por clubes como Olaria, Figueirense, Guarani-SC, Guarani-VA e Trofense, de Portugal.

Há dois anos, ele descobriu o câncer e iniciou tratamento e, neste período, mobilizou pessoas a organizarem vaquinhas para auxiliá-lo durante o tratamento. Em fevereiro de 2021, ele passou por uma cirurgia para retirar um tumor primário no reto e seguiu em tratamento desde então.

Além do Bahia, a Federação Gaúcha de Futebol prestou solidariedade pela morte de Dudu.

"A Federação Gaúcha de Futebol manifesta profundo pesar pelo falecimento de Eduardo Ludwig, ex-jogador do @Sport Club São Paulo-RS, ocorrido na madrugada desta sexta-feira (11). Diante da perda irreparável, a Federação presta condolências a familiares e amigos", publicou.