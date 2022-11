SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na luta para participar da Taça Libertadores pela segunda vez consecutiva, o América-MG enfrenta no estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), o Atlético-GO. O clube goiano precisa vencer neste domingo (13), pela última rodada do Campeonato Brasileiro, e esperar tropeço do Cuiabá para permanecer na Série A.

O América-MG estacionou na nona posição, com 52 pontos, a um do Botafogo, que abre o G8, e a três do Athletico-PR, primeiro do G6, após perder por 2 a 1 do campeão Palmeiras na quarta-feira (9).

Neste domingo, os clubes carioca e paranaense se enfrentam, o que faz o América-MG depender apenas de si para ir à mais importante competição internacional.

Uma vitória contra o Atlético-GO leva a equipe mineira aos 55 pontos ?o bastante para passar Botafogo ou o rival paranaense e, até mesmo, o rival Atlético-MG, caso esse perca para o Corinthians.

O América-MG, que finalizou o primeiro turno no Z4, iniciou arrancada até a primeira metade da tabela em vitória fora de casa contra o Atlético-GO, pela 19ª rodada da competição nacional. Precisa agora repetir o resultado.

Para este domingo, a equipe mineira não tem desfalques relevantes. O técnico Vagner Mancini deve escalar: Matheus Cavichiolli; Marlon, Éder Ferreira, Germán Conti e Cáceres; Alê, Felipe Azevedo, Martín Benítez, Juninho e Everaldo Junior; Henrique Almeida.

Ao Atlético-GO só a vitória interessa. O técnico Eduardo Souza precisará, contudo, fazer ao menos uma alteração no elenco. O volante Gabriel Baralhas recebeu o terceiro amarelo na quarta e não atua mais na temporada.

Souza deve escalar Marlon Freitas na posição. Ele terá à disposição os nomes de Luiz Fernando e Léo Pereira, suspensos na última rodada. Nenhum deles é certeza, visto que o atacante Shaylon aproveitou a oportunidade na quarta e marcou o gol de empate contra o Athletico-PR.

A provável formação do Atlético-GO tem: Diego Loureiro; Dudu, Lucas Gazal, Wanderson (Klaus) e Jefferson; Marlon Freitas, Willian Maranhão e Wellington Rato; Airton, Churín e Shaylon (Luiz Fernando). Wanderson sente dores na panturrilha e pode ser poupado.

Estádio: Independência, em Belo Horizonte (MG)

Horário: Às 16h (de Brasília) deste domingo (13)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (Fifa/SP)

Transmissão: Premiere

