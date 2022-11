SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rebaixado com a pior campanha registrada por clube cearense na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, o Ceará recebe neste domingo (13) o lanterna Juventude. O jogo na Arena Castelão, em Fortaleza, não muda o destino dos dois times. O clube gaúcho está confirmado no último lugar da competição.

A derrota do time cearense por 2 a 0 contra o Avaí ?vice-lanterna da competição? confirmou o rebaixamento na quarta-feira (9). Se ganhar, o clube alcança os 37 pontos, menos do que o Fortaleza pontuou quando caiu em 2006 com 38.

O Ceará deve reformular todo o elenco para a temporada de 2023. Referência na equipe, o meia-atacante Vina deve estar fora dos planos para a disputa da Série B, seja pelo alto salário, seja por desentendimentos com a torcida durante este ano.

Ele perdeu uma das cobranças de pênalti na eliminação da Copa Sul-Americana para o São Paulo e reagiu à provocação de torcedores do Ceará.

Desde 2020, o meia-atacante marcou 46 gols e fez 30 assistências em 165 jogos. Ele deve se despedir do clube cearense neste domingo.

O técnico Juliano Roberto Antonello deve escalar neste domingo: João Ricardo; Victor Luis, David Loiola, Luiz Otávio e Nino Paraíba; Richard Cândido, Richardson e Mendoza; Vina, Lima e Jô.

Confirmado na lanterna quatro rodadas atrás, o Juventude mal tem jogadores suficientes para relacionar neste domingo.

No empate contra o Flamengo por 2 a 2 pela última rodada, cinco jogadores receberam o terceiro amarelo e acabaram suspensos. Foram eles os volantes Jean Irmer e Jadson, o lateral-direito Paulo Henrique, o meia Chico e o atacante Capixaba.

Antes dessa partida, o técnico Celso Roth já lidava com atletas no departamento médico ou dispensados pelo clube para economizar gastos.

Roth deve usar a partida para testar jogadores da base do clube gaúcho. Uma possível escalação tem: César; Rodrigo Soares, Thalisson, Vitor Mendes e Moraes (Dudu); Pará, Yuri Lima, Gabriel Tota e Rafinha; Felipe Pires (Ruan) e Vitor Gabriel.

Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Horário: Às 16h (de Brasília) deste domingo (13)

Árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS)

VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa/PR)

Transmissão: Premiere