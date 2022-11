SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Athletico-PR e o Botafogo se enfrentam neste domingo (13), na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), em confronto direto pela próxima edição da Libertadores. A partida é válida pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro.

No sexto lugar, com 55 pontos, o Athletico-PR busca o acesso direto à fase de grupos da competição continental. Se vence ou empatar, a vaga é garantida. Se perder, o time paranaense precisa que dois entre três resultados aconteçam: o Atlético-MG perca; o América-MG perca ou empate; e que o Fortaleza não vença.

O Botafogo, por sua vez, chegou ao oitavo lugar após vencer o Santos na quarta-feira (9) e somar 53 pontos, e se garante na Libertadores com uma vitória -e se o Atlético-MG perder ou empatar, o time alvinegro carioca vai direto à fase de grupos.

Porém, se os comandados de Luís Castro tropeçarem neste domingo, precisarão torcer contra os rivais direitos: em caso de empate, o Botafogo vai aos 54 pontos, e precisa que América-MG e Fortaleza não vençam. Um cenário de derrota complica as coisas: o time alvinegro precisará torcer para que o América-MG, o Fortaleza e o São Paulo falhem neste domingo.

Com tantas contas em mente, Castro conta com retornos importantes para a partida. Marçal e Victor Sá voltam de suspensão, enquanto Lucas Fernandes, recém-recuperado de lesão, deve iniciar a partida novamente. Por outro lado, Lucas Mezenga, Breno, Danilo Barbosa, Gatito Fernández, Eduardo e Kayque seguem no departamento médico.

O Botafogo pode ir a campo inicialmente com: Lucas Perri; Daniel Borges, Adryelson, Victor Cuesta e Marçal; Tchê Tchê, Gabriel Pires e Lucas Fernandes (Patrick de Paula); Júnior Santos, Jeffinho (Victor Sá) e Tiquinho Soares.

No time da casa, a única ausência deve ser Hugo Moura, com dores na coxa. Thiago Heleno volta de suspensão, enquanto Pedro Henrique, que deixou a última rodada com dores no joelho, deve estar à disposição.

O técnico Luiz Felipe Scolari também pode fazer alterações na formação inicial. Após o empate por 1 a 1 contra o Atlético-GO, em coletiva, o técnico classificou a partida como "decepcionante e horrível", e cobrou que o elenco desse algo a mais.

Uma possível formação inicial do Athletico-PR tem: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno (Nico Hernández) e Abner; Fernandinho, Erick e Alex Santana (Cuello); David Terans, Vitor Roque (Pablo) e Vitinho (Cuello ou Cannobio).

Estádio: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Horário: Às 16h (de Brasília) deste domingo (13)

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (VAR-Fifa/RN)

Transmissão: Globo, Furacão Play e Twitch (Canal do Casimiro)