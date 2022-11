SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com a derrota por 3 a 0 contra o Botafogo, na quinta-feira (10), o Santos perdeu as chances de ir para a Libertadores em 2023. Porém, com 47 pontos e ocupando a 12ª posição, o clube já está matematicamente confirmado na Copa Sul-Americana.

Agora, o time alvinegro se prepara para encerrar a participação no Campeonato Brasileiro recebendo o Fortaleza neste domingo (13), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, e já mira as mudanças necessárias para o próximo ano.

Após mais uma temporada melancólica, o Santos promete reformulação para buscar um 2023 melhor. As decisões do presidente Andres Rueda passam pelas chegadas de técnico, diretor de futebol e vários reforços.

Para treinador, o time praiano sonhou com os argentinos Marcelo Bielsa, Sebastián Becaccece e Juan Pablo Vojvoda, mas o nome mais cotado neste momento é o de Mauricio Barbieri, ex-Red Bull Bragantino.

Para o departamento de futebol, o Santos conversou com Diego Cerri, do Grêmio, mas o profissional pediu tempo por conta das eleições no clube gaúcho. O time alvinegro pode fazer nova tentativa nos próximos dias.

Mesmo sem técnico e diretor contratados, o Santos já tomou algumas definições em relação ao elenco. A ideia é fazer uma boa "limpa" no grupo principal.

O clube não tem negociações avançadas por reforços, mas sabe o que precisa: no mínimo um lateral-direito, um volante, um meia e um atacante. A intenção é contratar pelo menos quatro atletas.

Dois argentinos ficaram muito perto na janela do meio do ano: o lateral-direito Lucas Blondel (Tigre) e o meia Franco Cristaldo (Huracán). O Santos mantém contato com a dupla e pode reativar o interesse.

O Tigre quer cerca de R$ 5 milhões por Blondel, mas o contrato dele termina no fim de 2023 e o Santos acredita que pode pagar menos. Já Cristaldo custaria R$ 20 milhões e é mais difícil. A vantagem do time paulista é que o meia quer atuar pelo clube de Pelé.

O volante Fernando Sobral, do Ceará, foi um dos alvos do Santos no primeiro semestre. Como o clube do Castelão foi rebaixado à Série B, o preço pode cair e ficar acessível ao time da Vila. A pedida do Ceará havia sido de R$ 10 milhões à vista.

Enquanto isso, vários jogadores retornam de empréstimo. Da lista, só Gabriel Pirani (Cuiabá) tem chance real de ser reintegrado. Raniel (Vasco), Lucas Lourenço (CSA), Jobson (Náutico), Willian Maranhão (Atlético-GO), Wagner Leonardo (Cruzeiro), Allanzinho (Tombense), Guilherme Nunes (ABC) e Felippe Cardoso (Vegalta Sendai-JAP) devem sair novamente.

DISPENSAS

O Santos já definiu algumas dispensas para o fim deste ano: são os casos dos laterais-direitos Madson e Auro, dos meias Luan e Bruno Oliveira e do atacante Jhojan Julio. O contrato de Madson termina em dezembro. Auro (Toronto FC-CAN), Luan (Corinthians), Bruno Oliveira (Caldense) e Jhojan Julio (LDU-EQU) estavam emprestados e serão devolvidos.

O goleiro John recebeu uma promessa do presidente Andres Rueda sobre ser negociado em caso de "proposta minimamente satisfatória". Ele foi alvo de Botafogo e São Paulo, mas o Santos vetou a saída do reserva do capitão João Paulo.

O atacante Bryan Angulo recebe alto salário e tem contrato até julho de 2023. A ideia do Santos é negociar o equatoriano nas próximas semanas. Ele nem foi relacionado nas últimas partidas.

Outros atletas pouco utilizados podem ser emprestados, como o volante Vinicius Balieiro e o atacante Tailson. Essa decisão passará pela reavaliação da nova comissão técnica.

Os atacantes Ângelo, Lucas Braga e Marcos Leonardo receberam sondagens recentes, mas nada oficial. O Santos admite que terá que fazer pelo menos uma venda para fechar o ano no azul.

ESCALAÇÕES

O técnico Orlando Ribeiro será desfalcado pelo zagueiro Eduardo Bauermann, que cumpre suspensão após ter sido expulso na última rodada, além de Lucas Braga, Soteldo, Felipe Jonatan e Alex Nascimento, todos em recuperação física.

Por outro lado, Luiz Felipe e Vinicius Zanocelo cumpriram suspensão e já estão à disposição. Assim, uma possível escalação inicial do Santos tem: João Paulo; Nathan, Maicon, Luiz Felipe e Lucas Pires; Rodrigo Fernández (Carlos Sánchez ou Zanocelo), Camacho e Carabajal; Ângelo, Marcos Leonardo e Lucas Barbosa.

O Fortaleza, por sua vez, embarcou para São Paulo nesta sexta-feira (11) sem o volante Fabrício Baiano e o atacante Robson, ambos no departamento médico.. Por outro lado, Lucas Crispim, recuperado de lesão muscular, aparerce entre os relacionados.

Uma possível escalação do técnico Juan Pablo Vojvoda tem: Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Benvenuto e Juninho Capixaba; Lucas Sasha (Zé Welison), Caio Alexandre e Otero (Hércules); Pedro Rocha, Moisés e Thiago Galhardo (Romero).

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Horário: Às 16h (de Brasília) deste domingo (13)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (Fifa/RJ)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (VAR-Fifa/RJ)

Transmissão: Premiere