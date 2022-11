SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A reformulação no São Paulo visando a temporada de 2023 já começou a ser feita. Segundo apurou o UOL Esporte, a ideia da diretoria é montar um elenco competitivo, mas também economizar com as saídas de jogadores que vão deixar o clube no fim deste ano.

Com o fim dos contratos de Miranda, Éder, Reinaldo, Andrés Colorado e Marcos Guilherme, cujos vínculos se encerram em dezembro deste ano, a expectativa é que haja uma economia de R$ 2,4 milhões na folha salarial do elenco. Reinaldo é outro que está de saída.

Esse respiro financeiro será fundamental para que o clube consiga se reforçar e atrair jogadores para qualificar seu plantel para o ano que vem.

A diretoria do São Paulo também trabalha para quitar todas as pendências com o elenco até o fim do ano. A expectativa é começar 2023 sem dever nenhum valor de direitos de imagem ou luvas para os jogadores que vão continuar no São Paulo.

Outro ponto positivo é que o São Paulo espera ter superávit em suas contas. Isso se deve às vendas de jogadores como Gabriel Sara, mais Rigoni. As transferências de Casemiro e Anthony, ajudaram a turbinar os cofres tricolores.

Outra receita que vai ajudar o clube do Morumbi é a premiação no Brasileirão. A meta prevista era de que o time ficasse em 6º. Mas agora o principal desejo é que o Tricolor fique pelo menos em 8º, o que renderia R$ 29, 2 milhões em premiação.

O São Paulo volta a campo no próximo domingo (13), às 16h, quando joga contra o Goiás, fora de casa, em sua última partida pelo Brasileiro. Mesmo com todas as dificuldades, o Tricolor ainda tem chances de conseguir a classificação para Libertadores do ano que vem.

Estádio: Estádio da Serrinha, Goiânia (GO)

Horário: às 16h deste domingo (13)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) [Fifa] e Luanderson Lima dos Santos (BA)

VAR: Wagner Reway (PB)

Onde assistir: Premiere