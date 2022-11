SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A brasileira Ana Marcela Cunha, 30, venceu o hexacampeonato do circuito mundial de maratona aquática 10km, neste sábado (12). Ela ficou em segundo lugar na prova de Eilat, em Israel, a última do ano.

Medalhista de ouro nas Olimpíadas de Tóquio, ela estava empatada na classificação com a holandesa Sharon Van Rouwendaal, campeã nas Olimpíadas do Rio-2016, que ficou em quinto lugar na prova deste fim de semana. A australiana Chelsea Gubecka venceu a etapa com tempo de 1h56min19s, quatro segundos à frente da brasileira.

Ana Marcela também foi campeã do circuito em 2010, 2012, 2014, 2018 e 2021, além de ter ganhado a inédita medalha de ouro nos Jogos Olímpicos e ter conquistado provas em outras distâncias neste ano, como etapas de 5km e 25km.

O site da Federação Internacional de Natação (Fina) define a nadadora baiana como "talvez a melhor nadadora de águas abertas de todos os tempos, baseado em seu currículo, sua resistência e sua estratégia de corrida."