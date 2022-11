RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O fim de uma era. Na tarde deste sábado (12), no Maracanã, o Flamengo se despediu de dois jogadores que marcaram uma das gerações mais vitoriosas da história do clube: o goleiro Diego Alves e o meia Diego Ribas. Já rebaixado, o Avaí, porém, estragou a festa e venceu por 2 a 1, de virada.

Com o resultado, o clube da Gávea encerrou o Campeonato Brasileiro com 62 pontos, na quinta colocação. O Leão, por sua vez, foi a 35, mas já não havia mais como escapar da degola.

O Rubro-Negro abriu o placar com um gol contra de Wellington, no primeiro tempo. Ainda antes do intervalo, Marcinho empatou e, na reta final, Felipe Silva fez o segundo.

O Flamengo foi a campo com um time que misturou nomes considerados titulares, como David Luiz, Leo Pereira e Gabigol, e outros reservas, como Vidal, Marinho e Cebolinha. O Rubro-Negro teve mais posse e até ditou o ritmo no primeiro tempo, mas encontrou dificuldades para criar oportunidades mais claras. Ao mesmo tempo, teve diversas falhas no setor defensivo -o que fez Diego Alves aparecer com boas defesas- e os visitantes balançaram a rede duas vezes.

Com a derrota consumada para o Avaí por 2 a 1, uma boa parte da torcida vaiou o time. Já as organizadas cantaram: "Nós queremos respeito e comprometimento, isso aqui não é Vasco, isso aqui é Flamengo". Em seguida, porém, entoaram gritos de "tricampeão", em alusão à conquista da Libertadores em Guayaquil.

Despedidas

Antes de a bola rolar, Diego Alves e Diego Ribas foram ao gramado e, através de um microfone, falaram com os torcedores presentes. Eles não esconderam a emoção e se declararam ao clube.

"Em 2017 eu recebi um chamado de vocês, foi uma empolgação, o meu lado torcedor mesmo. Eu só tenho a agradecer por isso. A hashtag era 'vem ser feliz no Mengão', e hoje eu posso falar que eu fui feliz para c... aqui! Vocês todos fazem parte da minha vida", disse o goleiro.

"A caminhada foi difícil, mas os troféus estão aqui na frente, eles representam as vitórias, mas a verdadeira vitória é o carinho de vocês. Eu quero dizer para vocês que valeu a pena, eu faria tudo de novo, eu amo vocês".

Entre os atrativos para as despedidas tinha um mosaico 3D feito pela torcida, onde em primeiro plano haviam imagens dos dois virados para a torcida e de costas para o campo.

A diretoria do Flamengo colocou todos os troféus vencidos pelos dois no gramado. Os companheiros de equipe e familiares estiveram presentes também e aplaudiram bastante Alves e Ribas. Na camisa de jogo, havia a mensagem: "Obrigado, Diegos".

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 1 X 2 AVAÍ

Competição: Campeonato Brasileiro

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Dia e hora: 12 de novembro de 2022, sábado, às 16h (de Brasília)

Árbitro: Edina Alves Batista (FIFA/ SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (FIFA/ SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (FIFA/ SP)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (VAR-FIFA/ MG)

Cartões amarelos: Lucas Ventura (AVA)

Gols: Wellington, do Avaí, contra, aos 41 minutos do primeiro tempo; Marcinho, do Avaí, aos 49 minutos do primeiro tempo; e Felipe Silva, do Avaí, aos 33 minutos do segundo tempo.

FLAMENGO

Diego Alves (Hugo); Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; João Gomes (Matheuzinho), Diego (Thiago Maia) e Vidal (Kayke David); Marinho (André Luiz), Everton Cebolinha e Gabigol. Técnico: Dorival Júnior

AVAÍ

Glédson; Thales, Wellington, Felipe Silva e Natanael (Diego Matos); Lucas Ventura, Jean Cléber e Eduardo (Andrey); Vitinho, Marcinho (Felipinho) e Pablo Dyego (Gaspar). Técnico: Fabrício Bento