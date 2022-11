RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro Diego Alves e o meia Diego Ribas se despediram do Flamengo na tarde destes sábado (12), em derrota para o Avaí, de virada, pelo Campeonato Brasileiro. Após o duelo, o camisa 1, que ainda não tem futuro definido, enalteceu a relação que criou com o Rubro-Negro, enquanto o meia já começou a se acostumar com a nova função.

Diego Alves, 37, chegou ao Flamengo em 2017 e ainda não externou quais serão os próximos passos após deixar a Gávea.

"Acho que ficou marcado. Quando você cria uma identificação com o Flamengo, você leva isso para o resto da vida. Foi o que aconteceu. Me doei ao máximo, todos os dias, para poder representar da melhor maneira. Fico muito feliz e grato por tudo que eles fizeram, não só hoje, mas em toda essa caminhada. O Flamengo é um clube diferente e isso dá prazer. Sou muito grato a tudo que vivi aqui", disse, ao Premiere.

Diego Ribas, que desembarcou no Flamengo em 2016, também falou em gratidão após o jogo que marcou a aposentadoria.

"Total gratidão, por tudo que envolve o universo do futebol. Meus companheiros, comissão técnica, diretoria, torcedores, enfim... Tanta gente. Encerramento da minha carreira e o Flamengo veio completar em todos os aspectos. O meu discurso é de gratidão por tudo que vivi e, agora, é seguir um novo ciclo", afirmou.

O ex-jogador já tem um acerto com a TV Globo para comentar as partidas da Copa do Mundo do Qatar -que começa no dia 20 de novembro. Durante a entrevista, ele foi convidado a fazer a análise do jogo para treinar na nova função:

"Jogo difícil. A equipe vem nesse final de temporada com essa atmosfera de títulos e tudo, e manter o foco nem sempre é fácil, mas acredito que foi uma temporada maravilhosa. Eles [Avaí] jogaram sem responsabilidade, o que muda. Estamos felizes, no geral, e essa nova profissão será interessante".