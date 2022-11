SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional deu ao campeão Palmeiras uma despedida amarga no Campeonato Brasileiro neste domingo (13). Com um bom primeiro tempo, o Inter bateu o campeão brasileiro por 3 a 0 e garantiu o segundo lugar no torneio, com 73 pontos.

Já o Palmeiras perdeu a chance de empatar com o Atlético-MG de 2021 e fazer a segunda melhor campanha da era dos pontos corridos com 20 times: poderia chegar a 84, mas parou nos 81 pontos. O Verdão perdeu também a invencibilidade fora de casa, a melhor campanha do returno e o melhor desempenho como mandante ?justamente para o Inter. O Alviverde não era derrotado no campeonato há 21 rodadas.

Maurício e Alemão fizeram um gol e uma assistência cada no primeiro tempo. No segundo, Romero fez o terceiro para assegurar os três pontos e a premiação maior para o Colorado: 3 a 0.

A partida marcou a despedida de Gustavo Scarpa do Palmeiras. O camisa 14, Craque do Brasileirão, que vai jogar no Nottingham Forest (ING), foi sacado no intervalo.

Dudu

O camisa 7 do Palmeiras conseguiu o que desejava e, ao entrar em campo no Beira-Rio, completou a cartela e marcou presença em todas as rodadas do Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 3 X 0 PALMEIRAS

Competição: Campeonato Brasileiro, 38ª rodada

Local: Estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa/RJ)

Auxiliares: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE)

VAR: Igor Junio Benevenutto (Fifa/MG)

Cartões Amarelos: Atuesta e Endrick (PAL); Alemão (INT)

Gols: Maurício, aos 9 minutos, e Alemão, aos 38 minutos do 1º tempo. Romero, aos 40 minutos do segundo tempo (INT)

INTERNACIONAL

Keiller; Bustos (Igor Gomes), Vitão, Mercado e Renê; Matheus Dias (Estevão), De Pena e Taison (Lucas); Mauricio (Pedro Henrique), Wanderson e Alemão (Braian Romero). Técnico: Mano Menezes

PALMEIRAS

Silvestre; Mayke, Luan, Murilo e Vanderlan; Danilo, Atuesta (Gabriel Menino) e Gustavo Scarpa (Bruno Tabata); Dudu (Giovani), Endrick (López) e Rony (Navarro). Técnico: Abel Ferreira