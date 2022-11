RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense encerrou o Campeonato Brasileiro com vitória sobre o Red Bull Bragantino, fora de casa, e ficou na terceira posição, uma vez que o Internacional derrotou o Corinthians. Apesar do resultado negativo, o Massa Bruta está na Copa Sul-Americana do ano que vem.

O triunfo por 1 a 0 foi construído com gol de Cano, ainda no primeiro tempo. Com o tento, o argentino se tornou o maior artilheiro dos pontos corridos desde quando passou a ter 20 clube. O camisa 14 terminou a temporada com 44, apenas três atrás do francês Mbappé na lista mundial de goleadores.

Com o resultado, o time das Laranjeiras foi a 70 pontos, atrás do campeão Palmeiras, com 81, e do vice Internacional, com 73. O Red Bull Bragantino, por sua vez, permaneceu com 44 e também na 14ª posição, beneficiado pelo triunfo do Cuiabá sobre o Coritiba.

O jogo começou com os times indo para cima e achando espaços na defesa adversária. Red Bull Bragantino e Fluminense tiveram boa presença no ataque, e Artur apareceu bem para os donos da casa, enquanto Cano fez Cleiton fazer uma defesa em rápida reação.

A arbitragem marcou um pênalti para o Red Bull Bragantino quando Artur recebe lançamento nas costas da defesa, invadiu a área e foi derrubado por Alexsander. Pouco antes de autorizar a cobrança, Jean Pierre foi chamado ao VAR.

Na análise, segundo a Central do Apito, interpretou que houve impedimento de Alerrandro, que estava impedido, participou do lance ao trombar com Nino na jogada.

Logo depois, o Fluminense abriu o placar. Arias avançou e acionou Cano, que, na entrada da área, dominou e bateu cruzado. A bola pegou na trave esquerda de Cleiton e entrou.

Com o tento, o argentino chegou a 26 no Brasileiro e ultrapassou Gabigol como maior artilheiro nos pontos corridos desde que o torneio passou a ter 20 clubes.

O clima ficou quente em campo após uma jogada em que a arbitragem marcou uma falta de André próximo à área. Os jogadores do Massa Bruta acharam que o volante tricolor foi com o pé acima "da linha da bola", e começou um empurra-empurra. Após os ânimos acalmarem, André e Alerrandro levaram amarelo.

Na volta do intervalo, o Red Bull Bragantino colocou Guilherme Santos na vaga de Alerrandro, em uma tentativa de mudar o cenário em que a partida se encontrava. Nos primeiros minutos, a equipe de Bragança tentou pressionar, mas não conseguiu encaixar a marcação da forma imaginada.

O Red Bull chegou a balançar a rede, com Bruninho, mas Artur, que havia recebido o lançamento e participado ativamente no lance, estava impedido.

Minutos depois, Artur recebeu novamente nas costas da defesa, pelo lado direito do ataque, e finalizou cruzado para a boa defesa de Fábio.

Em certo momento, o duelo ficou mais morno e preso no meio de campo, com algumas escapadas para ambos os lados. Nos acréscimos, porém, Red Bull Bragantino foi para cima e Hyoran quase empatou.

O goleiro Júlio César anunciou aposentadoria. Com longa passagem e títulos conquistados pelo Corinthians, o atleta está no clube de Bragança desde 2019, e foi homenageado no Nabi. Ele também defendeu Náutico e Santa Cruz.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 0 X 1 FLUMINENSE

Competição: Campeonato Brasileiro, 38ª rodada

Local: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Dia e hora: 13 de novembro de 2022, domingo, às 16h (de Brasília)

Árbitro: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Celso Luiz da Silva (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS-FIFA)

Cartões amarelos: Alerrandro, Aderlan, Ramon (BGT); André, Yago (FLU)

Gols: Cano, do Fluminense, aos 30 minutos do primeiro tempo

BRAGANTINO

Cleiton; Aderlan, Lomónaco, Natan e Luan Cândido; Raul (Bruninho), Jadsom (Nathan Camargo) e Lucas Evangelista (Hyoran); Artur, Alerrandro (Guilherme Santos) e Gabriel Novaes (Ramon). Técnico: Marcinho

FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier, Manoel (David Braz), Nino e Alexsander; André, Martinelli (Felipe Melo) e Yago Felipe (Nathan); Arias, Matheus Martins (Michel Araújo) e Cano (Alan). Técnico: Fernando Diniz