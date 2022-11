SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fortaleza venceu o Santos por 2 a 0 neste domingo (13), na Vila Belmiro, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. A disputa da vaga foi até o último instante, já que o São Paulo venceu o seu jogo e o América-MG, que poderia passar os dois times, empatou sua partida (com direito a gol anulado pelo VAR no fim).

Os gols do jogo foram marcados por Thiago Galhardo e Moisés. O Fortaleza se classifica à pré-Libertadores, na oitava colocação do Campeonato Brasileiro, com 55 pontos.

Os dois times foram para cima desde o começo. A primeira chance foi de Thiago Galhardo, aos 7, para o Fortaleza, mas ele parou no bloqueio adversário. O time chegou de novo aos 14, numa sobra de bola com Hércules, para fora.

O Santos respondeu Marcos Leonardo dois minutos depois. Camacho bateu forte de fora da área, a bola desviou e sobrou no pé do atacante, com toda a possibilidade de só empurrar para a rede. Ele bateu meio mascado e a bola saiu rente à trave direita.

Precisando do placar, o Fortaleza chegou com perigo no instante seguida. Romarinho mandou a bola para o meio da área e Thiago Galhardo conseguiu chegar bem, de cabeça, embora tenha mandado para fora.

O primeiro tempo seguiu aberto para os dois lados, com maior domínio do Fortaleza.

O segundo tempo começou mais dividido. O Santos conseguiu igualar o poderio ofensivo do Fortaleza, embora nenhum dos dois tivesse grandes chances.

Aos 21 minutos, porém, uma jogada ensaiada do Fortaleza deu certo. Após a troca de passes, Galhardo mandou de cabeça para o fundo da rede, sem chances de defesa para João Paulo.

Porém, a arbitragem assinalou impedimento no lance. Após alguns minutos de pausa, o VAR reviu o lance e reverteu a decisão de campo, garantindo o gol da equipe nordestina.

O Santos não se acanhou. Sandry, aos 24, bateu bem, obrigando Fernando Miguel a fazer uma boa defesa. Logo depois, Carabajal recebeu dentro da grande área, fintou a marcação e caiu, pedindo pênalti. O árbitro mandou o jogo seguir.

Foi praticamente o primeiro toque de Moisés em campo e ele já ampliou o placar para o Fortaleza, aos 35. Silvio Romero, que havia entrado em campo junto, achou um passe milimétrico dentro da grande área. Moisés dominou e acertou um biquinho, tirando João Paulo da bola.

O Fortaleza se manteve ofensivo, enquanto o Santos também tentava pressionar.

Quando o árbitro apitou o fim da partida, os jogadores do Fortaleza ficaram em campo, ainda comedidos. O América-MG até chegou a estar vencendo o Atlético-GO nos últimos instantes, o que tiraria o Fortaleza da disputa da pré-Libertadores. O lance, no entanto, foi revisado pelo VAR e anulado por conta de um toque na mão no lance do gol.

FICHA TÉCNICA

Santos 0 x 2 Fortaleza Motivo: 38ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 13/11/2022

Local: Vila Belmiro Hora: 16h (de Brasília)

Cartões amarelos: Zé Welison (FOR), Rodrigo Fernández (SAN), Caio Alexandre (FOR)

Gols: Thiago Galhardo (FOR), aos 21 minutos do segundo tempo 2º tempo; e Moisés (FOR), aos 35 minutos do segundo tempo

SANTOS

João Paulo; Nathan (Tailson), Maicon, Luiz Felipe e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Camacho (Vinícius Balieiro) e Sandry (Rwan); Carabajal (Lucas Barbosa), Ângelo e Marcos Leonardo. Técnico: Orlando Ribeiro

FORTALEZA

Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Titi e Juninho Capixaba; Zé Welison, Caio Alexandre e Hércules (Ronald); Romarinho (Moisés), Pedro Rocha (Lucas Sasha) e Thiago Galhardo (Silvio Romero). Técnico: Juan Pablo Vojvoda