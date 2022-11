SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em partida pela última rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo perdeu para o Athletico-PR por 3 a 0, neste domingo (13), na Arena da Baixada. O confronto marcou a despedida do técnico Felipão que anunciou a sua aposentadoria do futebol.

Os gols da partida foram marcados por Adryelson, contra, Vitor Roque e Erick.

Os alvinegros terminaram o Campeonato Brasileiro com 53 pontos e ficaram na zona de classificação para a Sul-Americana. Já os paranaenses avançaram para a Fase de Grupos da Libertadores, com 58.

Jogando em casa, o Athletico foi melhor e chegou a assustar os cariocas já no início da partida e aos 33 minutos com uma bola na trave do Terans. Apesar de mandar na partida, os paranaenses não conseguiram abrir o placar e finalizou o primeiro tempo sem gols.

Na volta do intervalo, o placar finalmente foi alterado com um gol contra. Após cobrança de escanteio, Erick cabeceou para o gol e Lucas Perri chegou a defender, mas a bola bateu em Adryelson e foi para o fundo do gol.

O Botafogo, atrás do placar, quase chegou ao empate aos dez minutos. Jeffinho foi lançado na área, mas bateu mal na bola. Nos minutos seguintes, Vitor Roque aproveitou um bate rebate na área e ampliou para o paranaenses. Erick marcou o terceiro aos 48 minutos. Fim de partida e vitória do Athlético-PR.

Felipão

O técnico Luiz Felipe Scolari, do Athletico Paranaense, anunciou que a partida deste domingo (13) contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, marcará a sua aposentadoria como treinador de futebol.

Aos 74 anos, Felipão encerra uma vitoriosa carreira na função, mas seguirá atuando no clube, como diretor técnico.

ATHLETICO-PR 3 X 0 BOTAFOGO

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Data: 13 de novembro de 2022 (Domingo)

Horário: 16h(de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Cartões amarelos: Junior Santos (Botafogo)

GOLS: ATHLETICO: Adryelson (contra), aos 6min do segundo tempo; Vitor Roque, aos 16min do segundo tempo; Erick, aos 48min do segundo tempo

ATHLETICO-PR

Bento, Khellven, Matheus Felipe, Thiago Heleno e Abner Vinícius (Pedrinho); Fernandinho (Rômulo), Erick e Alex Santana; Terans (Garcia), Vitinho (Canobbio) e Vitor Roque (Pablo).

BOTAFOGO

Lucas Perri, Daniel Borges (Luís Henrique), Víctor Cuesta, Adryelson e Marçal; Tchê Tchê, Patrick de Paula (Matheus Nascimento) e Lucas Fernandes; Júnior Santos (Victor Sá), Tiquinho Soares e Jeffinho Técnico: Luís Castro.