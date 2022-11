SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Coritiba foi derrotado pelo Cuiabá por 2 a 1, neste domingo (13), pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Com a derrota, o Coxa perdeu a chance de conquistar uma vaga na Sul-Americana.

Empereur e Jonathan Cafu marcaram os gols do Dourado, enquanto Léo Gamalho descontou para o Coxa.

O Cuiabá terminou em 16º, com 41 pontos e livre do rebaixamento. O Coritiba, a uma casa acima, fechou sua participação nesta temporada com 42, e fora da zona de classificação à Sul-Americana.

Com dificuldades, o Coritiba não conseguiu encaixar o seu jogo e viu o seu adversário direto bem melhor em campo.

O Dourado saiu na frente em uma cobrança de escanteio. A bola desviou no primeiro pau e sobrou para Empereur, que não desperdiçou e abriu o placar. Ainda no primeiro tempo, Cafu chutou forte, Gabriel Vasconcelos salvou, mas no rebote o atacante ampliou para o Cuiabá.

No início do segundo tempo, a dois minutos, o Coritiba sofreu um duro golpe após Manga ser expulso. O Coxa ainda conseguiu descontar com Léo Gamalho, aos 30 minutos, mas não conseguiu virar o placar.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 2 X 1 CORITIBA

Local: Arena Pantanal, Cuiabá (MT)

Data: 13 de novembro de 2022 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Flavio rodrigues de Souza (SP-Fifa)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: André Luis (Cuiabá); Trindade e Fabrício (Coritiba)

Cartões vermelhos: Alef Manga (Coritiba)

Gols: Cuiabá: Alan Empereur, aos 36 minutoso do primeiro tempo e Jonathan Cafu, aos 41 minutos do primeiro tempo. Coritiba: Léo Gamalho , aos 30 do segundo tempo

CUIABÁ

Walter; Joaquim, Marllon, Alan Empereur e Igor Cariús (Sidcley); Camilo, Rafael Gava (Osorio) e Denilson; Jonathan Cafu (Lucas Cardoso), André Luís (Felipe Marques) e Deyverson (Rodriguinho). Técnico: António Oliveira.

CORITIBA

Gabriel; Natanael (Nathan), Henrique, Luciano Castán e Rafael Santos; Juan Díaz, Trindade (Willian Farias) e Régis (Robinho); Alef Manga, Fabrício (José Hugo) e Matheus Cadorini (Léo Gamalho). Técnico: Guto Ferreira.