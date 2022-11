SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O português Vítor Pereira não será o técnico do Corinthians em 2023. A saída do treinador foi anunciada pelo presidente do clube, Duilio Monteiro Alves, após a derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG neste domingo (13), pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

"Hoje se encerra um ciclo. O Vítor Pereira e sua comissão técnica não vão permanecer no clube. O contrato se encerra, não foi renovado", afirmou o mandatário em pronunciamento à imprensa na Neo Química Arena.

Vítor Pereira não estava à beira do gramado na partida, pois cumpriu suspensão após ter sido expulso por reclamação no empate em 2 a 2 com o Coritiba, na última quarta-feira (9).

O presidente do Corinthians não concedeu entrevista, alegando problema de saúde. Ele acrescentou elogios ao treinador durante o pronunciamento.

"A gente põe um ponto final na temporada de 2022 que, para mim, foi boa. Depois de muitos anos, o Corinthians brigou lá em cima, chegou a uma final de Copa do Brasil, permaneceu o Campeonato Brasileiro inteiro entre os quatro e estamos na Libertadores do ano que vem com uma vaga direta", avaliou.

Pereira tinha contrato até o fim do ano e decidiu não seguir no Corinthians. O técnico chegou a indicar que queria a renovação, mas que essa decisão dependeria também de questões familiares.

A dúvida sobre a permanência de Pereira vinha se arrastando por alguns meses. A sogra dele passa por problemas de saúde, motivo que manteve a esposa e os filhos do treinador morando em Portugal.

O treinador chegou ao Corinthians em março e comandou a equipe em 63 jogos, com 29 vitórias, 16 empates e 18 derrotas. No período, o time foi vice-campeão da Copa do Brasil, chegou à semifinal do Paulista e às quartas de final da Libertadores, e terminou o Brasileiro no quarto lugar.

"Agradecer ao Vítor, que virou um irmão. É um cara que respeito muito, fez um grande trabalho aqui. Agradecer toda a sua comissão também. Foi um ano de muitas experiências positivas", concluiu o presidente, sem adiantar nenhum nome nos planos do clube para assumir a função no ano que vem.