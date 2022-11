SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Anthony Johnson, ex-UFC, morreu neste domingo (13) aos 38 anos. A coluna apurou que a causa da morte foi por falência múltipla dos órgãos. O lutador apresentava nos últimos meses um quadro delicado de saúde, mas suas reais condições clínicas eram mantidas em sigilo por familiares e amigos.

Johnson teve duas passagens pelo UFC. Ele fez 11 lutas na primeira, sendo demitido depois de perder para Vitor Belfort, no UFC Rio, em janeiro de 2012. Naquela ocasião, ele não bateu o peso e o duelo aconteceu em um peso casado.

Dois anos mais tarde, Johnson voltou para uma passagem de maior destaque. Ele venceu os brasileiros Minotouro e Glover Teixeira e disputou o cinturão dos meio-pesados em duas oportunidades, perdendo ambas para Daniel Cormier.

O brasileiro Gilbert Durinho, parceiro de treinos de Anthony Johnson, postou imagens com o norte-americano em suas redes sociais com a mensagem "descanse em paz". Ali Abdelaziz, empresário de Johnson, escreveu: "estou com o coração partido".