SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Nome conhecido na música e no mundo das apostas, o rapper canadense Drake deixou seu palpite milionário na luta principal do UFC 281, realizado no Madison Square Garden, em Nova York (EUA), entre o brasileiro Alex 'Poatan' Pereira e Israel Adesanya.

Drake apostou na vitória de Adesanya contra o brasileiro e perdeu US$ 2 milhões (cerca de 10 milhões de reais na cotação atual). Poatan bateu o nigeriano e levou o cinturão dos pesos-médios (84 kg). A informação é do portal "TMZ".

Adesanya era favorito nas casas de apostas e, caso vencesse, Drake lucraria 2,9 milhões de dólares americanos (R$ 15,4 milhões).

O confronto era bastante aguardado pelos fãs devido a forte rivalidade entre os dois lutadores. Antes de migrarem para o MMA, Poatan já tinha vencido Adesanya em outras duas oportunidades no kickboxing. Foi a primeira vez que se enfrentaram no UFC.

Drake também apostou contra o brasileiro Charles 'Do Bronx' em outra luta do UFC, no mês de agosto, versus Justin Gaethje. Na ocasião, o cantor perdeu cerca de 430 mil dólares.