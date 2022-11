RIO DE JANEIR,, RJ (UOL/FOLHAPRESS) Germán Cano foi o grande nome do Fluminense na temporada. Artilheiro do Brasil com 44 gols, ele foi eleito para a seleção dos melhores do Campeonato Brasileiro da 53ª edição do Prêmio ESPN Bola de Prata, nesta segunda-feira (14). O jogador foi ao palco acompanhado do filho, Lorenzo, a quem faz a homenagem toda vez que balança a rede.

"Minha motivação diária. Lorenzo é especial para mim, me dá vontade de jogar, de fazer o meu melhor. De fazer o melhor a cada dia por ele", disse o jogador.

Cano não esconde que um dos grandes responsáveis pela temporada mágica é o técnico Fernando Diniz. Depois de trabalharem juntos no Vasco, os dois se reencontraram e melhoraram um ano que já era muito bom desde o início. O argentino esteve nas 38 rodadas do Brasileiro.

"Diniz é sensacional, muito trabalhador e acredita no nosso trabalho. Ele melhora todos com seu trabalho e desempenho no dia a dia, nunca nos deixa relaxar. Isso reflete em campo. Parabenizo ele pois faz parte disso", afirmou.

O camisa 14 foi o herói do Fluminense na conquista do Campeonato Carioca, marcando três gols em dois jogos da final. O clube tricolor não conquistava a taça há dez anos.

"Time completo ajuda muito nesse desafio. Não conseguíamos há um bom tempo essa taça. Com a ajuda do time, foi muito bom. Trabalhamos muito por essa taça. Todos meus companheiros fizeram um grande ano e agora é continuar fazendo história. Trabalhei há muito tempo por isso. Sempre fui um cara trabalhador, sério. Agora mostrei minha capacidade com 44 gols no Fluminense. Espero continuar assim, ajudando muito o Fluminense e ganhar outras taças", concluiu.

Germán Cano tem contrato com o Fluminense até dezembro de 2023. As duas partes já conversam por uma renovação para que o artilheiro fique mais tempo nas Laranjeiras.