SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um dos líderes do elenco do Corinthians, o goleiro Cássio está preocupado com a saída do técnico Vítor Pereira e pede à diretoria uma definição rápida sobre o substituto do português.

Cássio crê que o time alvinegro pode ser protagonista se tiver o mesmo nível dos reforços recentes, mas não pode demorar para se adaptar ao novo treinador.

"Há risco. Sempre é importante. Vemos as equipes, como o Palmeiras, dando continuidade ao trabalho do treinador. Perder treinador nunca é bom. Quanto mais tempo de trabalho, melhor. Entendemos a maneira como o VP foi embora, foi parte familiar. É algo novo no cenário brasileiro essa parte familiar, de não poder dar continuidade. Vamos ver quem virá o mais rápido possível, a pré-temporada vai ser maior e isso é positivo. Quanto antes nos adaptarmos ao trabalho do novo treinador, melhor. Temos que ter nível bom já no Campeonato Paulista", disse Cássio, melhor goleiro do "Bola de Prata", da ESPN.

"O nível de contratações aumentou, isso ajuda. Se tratando de Corinthians, se botar o sub-20 ou sub-23 no profissional será igual a de um supertime. Não querem saber do investimento dos outros times. Trazer jogadores assim ajuda muito. Me sinto feliz e confiante pela temporada", completou.

Cássio também falou sobre o "quase" pela Copa do Mundo do Qatar. O goleiro ficou na pré-lista ao lado de Santos, do Flamengo, mas Tite levou Alisson, Ederson e Weverton,

"Fiquei feliz de estar na pré-lista, eu e o Santos. Os convocados são merecedores. Não tenho direito de achar que eu deveria estar lá. Eu ficaria feliz, mas respeito quem foi convocado", concluiu.