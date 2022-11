SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Róger Guedes relembrou a insatisfação dele e de parte do elenco do Corinthians com o ex-técnico Vítor Pereira. O rodízio do português gerava problemas com alguns atletas, principalmente Guedes.

Ora reserva, ora improvisado, Róger Guedes teve alguns problemas com o mister, mas depois eles se acertaram e o atacante terminou a temporada em alta (e na ponta).

"Feliz com meu ano. Lá no começo havia um rodízio que não gostávamos tanto, mas faz parte do amadurecimento e entendemos o VP. Tivemos ano brilhante, mas faltou título contra o Flamengo. Mas foi um ano belíssimo", disse Guedes, vencedor do prêmio de gol mais bonito no "Bola de Prata", da ESPN.

Róger Guedes também comentou sobre a afinidade com Yuri Alberto. O centroavante chegou no meio da temporada e se tornou parceiro dentro e fora dos campos.

"Muito feliz com a minha temporada. Eu e o Yuri Alberto nos damos bem dentro e fora de campo. Ele é um moleque sensacional. Esperamos conquistar títulos com o novo treinador que chegar, concluiu.

O Corinthians anunciou neste domingo (13) a saída de Vítor Pereira. O técnico português decidiu não renovar por motivações familiares.