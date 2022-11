SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A seleção brasileira teve um dia tranquilo e sem grandes emoções em Turim no início do curto período de preparação na Itália antes da viagem ao Qatar para a Copa do Mundo.

Vídeo disponibilizado pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) mostra os jogadores chegando, sorridentes, ao hotel em que a seleção está hospedada na cidade.

Ao encontrar os companheiros e a comissão técnica, cada jogador não economizou nos abraços e nos cumprimentos, havendo também algumas brincadeiras.

O goleiro Alisson, que mudou o visual e aparou a barba espessa, ao se deparar com Richarlison no refeitório, fez um comentário acerca do blazer dele: "Cor de pombo". Uma referência ao apelido do colega de Campeonato Inglês, recebido após comemoração de gol pelo Brasil, anos atrás, na qual ele imitou, com o peito, movimento da ave.

Havia algumas dezenas de torcedores nas proximidades e no saguão do J Hotel, a instalação que a seleção ocupará nesta semana em Turim -cuja diária para duas pessoas varia, a depender do nível de sofisticação do quarto, de R$ 590 a R$ 1.404, com café da manhã incluído.

Os jogadores se mostraram simpáticos e receptivos, autografando camisas e tirando fotos com os fãs. Pouco conhecido no Brasil, o zagueiro reserva Bremer, que atua na Juventus de Turim (assim como os laterais Danilo e Alex Sandro), foi bastante requisitado.

Apresentaram-se em um primeiro momento 24 dos 26 escolhidos por Tite para defender o Brasil no Mundial no Oriente Médio, no qual o time buscará o hexacampeonato.

Neymar e Marquinhos chegaram algumas horas depois, pois o voo que os levaria de Paris à Itália teve atraso devido a um problema mecânico -a aeronave precisou ser substituída.

Os dois, que são titulares da seleção, não participaram do treino leve que Tite comandou em um dos campos do amplo e moderno centro de treinamento da Juventus, inaugurado em 2018. Eles entretanto se dirigiram ao local, com o intuito de confraternizar com os companheiros.

Marquinhos, que ficou fora do jogo de domingo (13) do Paris Saint-Germain pelo Campeonato Francês, não aparentou problema físico e se dispôs a fazer alguns exercícios leves no CT.

As primeiras impressões que a equipe está tendo da estadia na Itália serão conhecidas nesta terça-feira (15), quando, depois do treino vespertino, haverá entrevista para jornalistas no hotel -ainda será definido quem falará.

Depois da preparação em Turim, a delegação brasileira embarcará para o Qatar, em voo fretado, no sábado (19).

A estreia na Copa será na quinta-feira (24), às 16h (de Brasília), no estádio Lusail, que fica a 28 quilômetros de Doha, a capital qatari. Essa arena tem capacidade para 80 mil torcedores e abrigará a final da Copa, no dia 18 de dezembro, um domingo.

Brasil e Sérvia estão no Grupo G, que conta ainda com Suíça e Camarões. Caso avance para as oitavas de final, Neymar e companhia terão como rival Portugal, Uruguai, Gana ou Coreia do Sul, integrantes do Grupo H.