SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Gustavo Alfaro anunciou na tarde desta segunda-feira (14), a lista de 26 jogadores que vão disputar a Copa do Mundo pelo Equador. Robert Arboleda, do São Paulo, é um dos destaques entre os convocados para defender a seleção equatoriana.

A convocação do zagueiro tricolor vem após uma surpreendente recuperação. Arboleda fraturou o tornozelo esquerdo no final de junho. Após operar, a expectativa era de que o defensor voltasse a atuar somente no ano que vem.

A comissão técnica do Equador mandou um fisioterapeuta para a capital paulista para acompanhar a reta final da recuperação de Arboleda no clube tricolor paulista. Depois disso, o técnico Gustavo Alfaro consultou Rogério Ceni para saber se o comandante do São Paulo liberava Arboleda para terminar o período no Equador, e foi atendido.

O defensor voltou a jogar uma partida oficial no último final de semana, quando o Equador empatou sem gols com o Iraque.

Sem nenhum convocado por Tite para a seleção brasileira, o São Paulo pode receber uma boa grana com a ida de Arboleda ao Qatar.

A Fifa vai pagar US$ 10 mil (R$ 53 mil pela cotação atual) como compensação aos clubes que têm jogadores convocados para o Mundial. O valor será pago por dia em que o atleta estiver à disposição de sua seleção, incluído o período de preparação.

O Equador está no grupo A, e faz a partida de abertura contra o Qatar, no próximo domingo, 20, às 13h (de Brasília). Senegal e Holanda completam a chave.

CONFIRA A LISTA DOS 26 CONVOCADOS DO EQUADOR

Goleiros

Alexander Domínguez (LDU), Hernán Galíndez (Aucas) e Moisés Ramírez (Independiente del Valle);

Defensores

Piero Hincapié (Bayer Leverkusen), Félix Torres (Santos Laguna), Robert Arboleda (São Paulo), Xavier Arreaga (Seattle Sounders), Jackson Porozo (Troyes), Angelo Preciado (Genk), Pervis Estupiñán (Brighton), William Pacho (Royal Antwerp) e Diego Palacios (LAFC)

Meio-campistas

Moisés Caicedo (Brighton), Carlos Gruezo (Augsburg), Jhegson Méndez (LAFC), Alan Franco (Talleres), José Cifuentes (LAFC), Ángel Mena (León), Gonzalo Plata (Valladolid), Jeremy Sarmiento (Brighton), Romario Ibarra (Pachuca) e Ayrton Preciado (Santos)

Atacantes

Énner Valencia (Fenerbahçe), Michael Estrada (Cruz Azul), Djorkaeff Reasco (Newell's Old Boys) e Kevin Rodríguez (Imbabura)