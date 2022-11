Facebook/Flamengo - Flamengo

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - O Flamengo completa, nesta terça-feira (15), 127 anos de existência. Sem grandes festividades programadas, o clube tem alguns planos no horizonte para que o próximo aniversário seja em um momento ainda mais positivo do que está sendo esse. Depois de ser campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, o clube projeta renovações, estádio próprio, Carioca, Mundial, entre outros.

O clube não chegou a divulgar a agenda de comemorações, como costuma fazer, mas vai manter alguns eventos que já acontecem na Gávea, como a tradicional alvorada com queima de fogos, além de bolo para os sócios e missa na capela.

As prioridades depois do ano vitorioso estão em outras áreas. A começar pela montagem do elenco para a próxima temporada. As principais situações no momento são claras: a chegada de Gerson, a contratação de Ayrton Lucas e as renovações de David Luiz e Dorival Jr, as últimas já mais encaminhadas.

No caso de Gerson, o jogador está no Rio de Janeiro, o que deve fazer com que as tratativas caminhem para um desfecho. O clube ainda continua as conversas com o Olympique de Marselha, da França, para acertar os termos da negociação. Bruno Spindel, diretor executivo de futebol, classificou o acerto como difícil, mas o clima geral é de otimismo.

Falando em investimento, o Fla quer abrir as conversas com o Spartak de Moscou, da Rússia, para reduzir os 9 milhões de euros (R$ 49,5 milhões na cotação atual) previstos no contrato, já que o lateral não bateu a meta de partidas. O clube quer pelo menos um nome de peso chegando para a próxima temporada.

MARACANÃ E ESTÁDIO PRÓPRIO

Os próximos meses também podem ser de importantes definições para o Flamengo e a torcida. A começar pelo processo de licitação do Maracanã, atualmente suspenso a pedido do Tribunal de Contas do Estado (TCE) por mais de 200 irregularidades encontradas no edital.

Agora, Flamengo e Fluminense, que vão entrar juntos no processo, aguardam as modificações do Governo do Estado. Além da dupla, o Vasco, em conjunto com a WTorre, também está interessado, além do Consórcio Arena BRB/Metrópoles, de Brasília.

Mas o Fla também tem outro projeto no horizonte, mesmo podendo ampliar o tempo de concessão do Maracanã. Sonho de muitos anos, o estádio próprio continua em pauta. No começo deste mês, Rodrigo Dunshee, vice-presidente geral do clube, falou sobre o interesse em construir a arena no terreno do Gasômetro ao Charla Podcast.

"Na licitação nós gastamos muito tempo, dinheiro e estudo para participar em consórcio com o Fluminense. Na véspera da realização, o TCE suspendeu. É chato, mas temos de trabalhar com esse cenário novo. Tivemos contato com as autoridades, o Estado vai prestar esclarecimentos e isso volta a ser publicado e corrigido. Em breve será feita e vamos continuar juntos. Temos otimismo de ganhar o Maracanã por 20 anos", afirmou.

"O estádio próprio nós continuamos trabalhando com a Caixa. Assinamos um contrato de confidencialidade, estamos analisando, mas é bem mais demorado. O terreno é todo enrolado, tem que 'desempepinar' ele. Vai demorar. O Maracanã vai ficar por vários anos, mas um dia temos que ter estádio próprio. O Maracanã não é eterno e já está ficando pequeno para o Flamengo. Precisamos conseguir outro terreno para transferir o potencial construtivo desse para o outro. Aí o Gasômetro ficaria com o preço mais atrativo, compramos e depois tem que legalizar a parte de contaminação, construção. Vai demorar", completou.

COMPETIÇÕES

O Flamengo vai disputar sete competições na próxima temporada. Pensando no planejamento da renovação com jogadores e contratações, isso também será levado em conta para equilibrar o elenco. No Campeonato Carioca, os garotos da base devem ganhar bastante espaço, como já vem acontecendo nos últimos anos. Entretanto, não por muito tempo, já que o time terá a Recopa Sul-Americana em 8 e 15 de fevereiro e a Supercopa do Brasil em 28 de janeiro, ainda sem local decidido.

Pouco depois, o time principal terá o primeiro grande desafio de 2023: o Mundial de Clubes, atual obsessão da geração que levantou todas as outras taças possíveis. Ainda não há data definida pela Fifa, mas a ideia é que aconteça entre os dias 6 e 12 de fevereiro, o que mudaria os planos da Recopa marcada pela Conmebol.

Já a fase de grupos da Libertadores está programada para acontecer entre os dias 5 de abril a 28 de junho. O sorteio seria em 22 de março. O Brasileirão começa no dia 15 de abril e termina no dia 3 de dezembro.

O Flamengo agora está de férias depois do fim do Campeonato Brasileiro e da comemoração dos títulos no Centro do Rio de Janeiro.