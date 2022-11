Internet - Reprodução

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A seleção brasileira irá desembarcar na Copa do Mundo do Qatar-2022 sem nenhum jogador integrante do top 10 da Chuteira de Ouro desta temporada.

Neymar, que até a semana passada ocupava a sexta colocação no ranking do prêmio concedido ao artilheiro máximo dos campeonatos nacionais da Europa em 2022/23, passou em branco na goleada por 5 a 0 do Paris Saint-Germain sobre o Auxerre. Com isso, deixou o alto da lista.

Na atualização desta semana, a última antes do pontapé inicial do Mundial, o camisa 10 continua sendo o brasileiro mais bem posicionado, mas aparece somente no 11º lugar, com 22 pontos, fruto dos 11 tentos anotados até o momento no Campeonato Francês.

Outro representante do país do futebol também descolou um espaço entre os 50 primeiros colocados da Chuteira de Ouro, mas ele não vai à Copa. Malcom, ex-Corinthians e hoje no Zenit São Petersburgo, está em 29º, com 18 pontos.

Dentre os convocados de Tite, aqueles que estão mais próximos de Neymar na classificação são Vinícius Júnior (Real Madrid, em 129º, 12 pontos) e Gabriel Jesus (Arsenal, em 240º, 10 pontos).

Em busca do fim de um jejum de duas décadas e do inédito hexacampeonato mundial, a seleção estreia no Qatar-2022 contra Sérvia, no dia 24 de novembro. Suíça e Camarões serão os outros adversários do time canarinho durante a fase de grupos.

Sem grandes goleadores consagrados no cenário internacional na atualidade, o Brasil já completou 20 anos de jejum na Chuteira de Ouro. A última vez em que o país do futebol faturou o prêmio foi em 2001/2002, com Jardel, na época jogador do Sporting.

O ex-centroavante do Grêmio também levantou o troféu em 1998/1999. Além dele, apenas Ronaldo (1996/1997) já havia colocado a terra pentacampeã mundial no lugar mais alto do pódio.

A corrida pela Chuteira de Ouro nesta temporada será paralisada pela Copa com um empate entre dois jogadores noruegueses (ou seja, que não vão ao Mundial), na primeira colocação. Amahl Pellegrino (Bodo/Glimt) e a estrela Erling Haaland (Manchester City) têm os mesmos 36 pontos.

A diferença é que Haaland poderá continuar pontuando depois do Qatar-2022. Já Pellegrino encerrará a competição da forma como está atualmente, já que a temporada na Noruega terminou no último fim de semana.

Considerando apenas os jogadores que vão à Copa, o mais bem classificado na Chuteira de Ouro é o polonês Robert Lewandowski. O centroavante do Barcelona ocupa o terceiro lugar, com 26 pontos. Ou seja, tem dez pontos (cinco gols) de desvantagem para Haaland.

O "Blog do Rafael Reis" publica semanalmente, sempre às terças-feiras, parciais da corrida pelo posto de artilheiro máximo do Velho Continente. Essa seção ficará paralisada até a virada do ano e retornará junto com a disputa da segunda metade da temporada europeia.

Confira a classificação da Chuteira de Ouro

1 - Amahl Pellegrino (NOR, Bodo/Glimt): 36 pontos (24 gols)

Erling Haaland (NOR/Manchester City): 36 pontos (18 gols)

3 - Robert Lewandowski (POL/Barcelona): 26 pontos (13 gols)

Bobur Abdikholikov (UZB/BGU Minsk): 26 pontos (26 gols)

5 - Christopher Nkunku (FRA/RB Leipzig): 24 pontos (12 gols)

Kylian Mbappé (FRA/Paris Saint-Germain): 24 pontos (12 gols)

Harry Kane (ING/Tottenham): 24 pontos (12 gols)

Hugo Vetlesen (NOR, Bodo/Glimt): 24 pontos (16 gols)

9 - Raimond Krollis (LET/Valmiera): 23 pontos (23 gols)

10 - Casper Tengstedt (DIN/Rosenborg): 22,5 pontos (15 gols)