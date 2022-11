SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mesmo terminando o Campeonato Brasileiro em quarto, o Corinthians não deve ser cabeça de chave na próxima Copa Libertadores. O time está mal colocado no ranking da Conmebol, que serve para a definição dos potes, e já há oito clubes classificados melhor ranqueados. Desta forma, o time alvinegro mais uma vez corre risco de pegar Boca Juniors ou River Plate já na fase de grupos da edição de 2023.

Estão acima do Corinthians no ranking atual e também garantidos à fase de grupos da Libertadores 2023: Flamengo, Palmeiras, Internacional, Athletico-PR, Boca Juniors, River Plate, Nacional (URU), Atlético Nacional (COL), Independiente del Valle (EQU), Libertad (PAR) e Olimpia (PAR).

Como o Corinthians caiu nas quartas de final da Libertadores deste ano, não terá pontuação suficiente para dar um salto no ranking atualizado e ultrapassar pelo menos três dos times citados acima.

Além disso, ainda há outros clubes que podem ficar à frente na divisão dos potes. É o caso do Atlético-MG, por exemplo, que vai jogar a fase preliminar e, se passar, fica melhor colocado do que o Alvinegro por estar acima na lista. O Cerro Porteño (PAR) está na mesma situação, e ainda há quatro vagas indefinidas, de três países. Deste modo, o Corinthians pode estar no pote 2 ou até no pote 3 do sorteio da fase de grupos.

A Conmebol não permite que times do pote 2 enfrentam cabeças de chave do mesmo país na fase de grupos. Desta forma, o Corinthians não pode cair na chave de Palmeiras ou Flamengo, por exemplo, o que aumenta as chances de ter que encarar um gigante argentino.

RANKING DA CONMEBOL É COMPLEXO

O ranking tem pontuação complexa e é atualizado todo ano (a última publicação foi em dezembro de 2022). Ele é baseado em três itens: o desempenho dos times em competições da Conmebol nos últimos dez anos; o coeficiente histórico, que considera todas as edições de Libertadores e Sul-Americanas; e as dez últimas edições dos campeonatos nacionais.

Existe uma proporcionalidade nos pontos distribuídos, e o peso de uma campanha do passado vai diminuindo a cada ano. Na prática, o desempenho recente dos times conta mais do que o desempenho de anos ou décadas atrás.