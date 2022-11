SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ano de Rodinei começou com incertezas. O Flamengo tinha em Maurício Isla sua principal opção para a lateral direita. E depois da saída do chileno, o time rubro-negro foi buscar o uruguaio Varela para a posição. Mas depois da chegada de Dorival Júnior ao clube carioca, Rodinei, antes esquecido, voltou a se destacar. A mudança foi tão grande que coube a Rodinei fazer o gol que deu o título da Copa do Brasil ao Flamengo, sobre o Corinthians, nos pênaltis.

"O professor [Dorival Júnior] me pôs na furada de deixar para bater o último pênalti. Mas graças a Deus eu estava concentrado. E o 'papai do céu' estava no comando e pude fazer o gol para dar alegria para a nação rubro-negra", contou Rodinei ao receber o prêmio do Troféu Mesa Redonda.

O crescimento de Rodinei no ano foi tanto que ele deixou de ser criticado para ter seu nome ovacionado pela torcida rubro-negra, que agora pede que o Flamengo renove o contrato do lateral direito. Na festa pelos títulos da Copa do Brasil e da Libertadores, nas ruas do Rio de Janeiro, no último final de semana, os presentes gritavam "fica, Rodinei".

A situação, porém, não está fácil. Com contrato se encerrando, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe.

"O Dorival montou um esquema que me favorece, me deu muita confiança e eu pude fazer uma temporada brilhante. Esse carinho que a torcida tem por mim é muito gratificante, gritando 'fica Rodinei', é uma coisa muito gratificante, todo jogador quer viver isso", afirmou o lateral.

Rodinei chegou ao Flamengo em dezembro de 2015. Deixou o clube por empréstimo para o Internacional entre 2020 e 2021. Pelo Flamengo, o lateral conquistou duas Libertadores, dois Cariocas, um Brasileiro e uma Copa do Brasil.