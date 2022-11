SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A França ganhou mais um desfalque às vésperas da Copa do Mundo 2022, que começa no próximo dia 20. No último treino antes do embarque para o Qatar, o atacante Nkunku, do RB Leipzig, levou uma pancada de Camavinga, do Real Madrid, e deixou a atividade mancando.

Depois do treino, o jogador de 25 anos passou por exames, que constataram uma entorse no joelho. A França informou, por meio de nota, que ele está fora da Copa.

"Christopher Nkunku não participará da Copa do Mundo. O atacante do RB Leipzig deixou o treino desta terça-feira antes do fim, lesionado no joelho esquerdo. Os exames radiológicos feitos à noite, infelizmente, revelaram que se tratava de uma entorse. (...) Todo o grupo compartilha da tristeza de Christopher e deseja-lhe uma rápida recuperação", afirmou a França, que diz já ter acionado a Fifa para substituir o atleta.

No lance, Nkunku caiu e o jogo foi paralisado. A comissão técnica se aproximou do atacante na sequência, e o técnico Didier Deschamps conversou com o jogador.

Nkunku não é o primeiro problema físico da seleção francesa. Atuais campeões do mundo, os europeus também não contarão com Pogba, Kanté e Kimpembe no Mundial por causa de lesões.

Benzema e Varane, por sua vez, estão em fase final de recuperação. O astro do Real Madrid não participou da atividade em campo hoje (15), realizando apenas exercícios na parte interna do CT francês.