- Seleção feminina bate Canadá nos acréscimos em último amistoso de 2022

A seleção brasileira feminina de futebol devolveu ao Canadá o placar de 2 a 1 ao vencer nesta segunda-feira (15) o segundo amistoso contra o país, que serve de preparação para a Copa do Mundo Feminina no ano que vem. Na última sexta (11), as brasileiras sofreram revés para a equipe canadense na Vila Belmiro, estádio do Santos. A atacante Bia Zaneratto abriu o placar na Neo Química Arena (Corinthians) no fim do primeiro tempo. Na volta do intervalo a canadense Lawrence empatou, em cobrança de pênalti, e já nos acréscimos a meio-campista Ana Vitória selou a vitória das brasileiras no último compromisso da temporada de 2022.

VITÓRIA DA SELEÇÃO FEMININA! ????????



Bia Zaneratto e Ana Vitória (ou Gabi Nunes ????) marcaram os gols do Brasil no último amistoso de 2022! Muito obrigada pela torcida e apoio de todos! Seguimos juntas por mais no ano que vem! ???????? pic.twitter.com/w36hrRvq53 — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) November 15, 2022

Na partida de hoje (15), a técnica fez três mudanças em relação ao time que jogou na última sexta (11). Começaram jogando a zagueira Kathellen (no lugar de Lauren), a lateral-direita Bruninha (Fê Palermo) e a atacante Geyse (Ludmila). O primeiro tempo começou nervoso para o Brasil, com chegadas perigosas do ataque canadense, mas a partir dos 30 a seleção tomou conta da partida até abrir o palcar aos 40 minutos, com Kerolin roubando a bola no meio campo. A camisa 10 disparou com a bola, se desvencilhar da marcação e esperou o momento para dar de presente para Bia Zaneratto desferir um chute cruzado fulminante de esquerda.