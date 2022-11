SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Foram só 45 minutos em campo, mas o suficiente para um espetáculo. Ángel Di María jogou apenas o primeiro tempo, e foi o grande destaque da goleada da seleção argentina por 5 a 0 sobre os Emirados Árabes Unidos, nesta quarta-feira (16), no último amistoso antes da Copa do Mundo.

O placar elástico foi construído na primeira etapa e contou com participação de Di María em todos os gols. Aos 17 minutos, ele puxou um contra-ataque rápido, que foi concluído por Julián Álvarez.

Depois, aos 25, e aos 36 minutos, o meia da Juventus mostrou repertório, fazendo dois golaços. Ele ainda deu uma assistência para Messi aos 44 minutos, antes de deixar o campo. Correa fechou o placar aos 15 minutos da segunda etapa.

Agora, a seleção argentina volta a campo apenas pela Copa do Mundo. Na próxima terça-feira (22), a equipe estreia no Mundial contra a Arábia Saudita, às 7h (de Brasília). O jogo é válido pelo Grupo C da competição, que ainda conta com México e Polônia.