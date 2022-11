SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A família de Endrick já tem data marcada para viajar à Espanha para conversar com o Real Madrid, preferência do jovem atacante do Palmeiras.

Segundo apurou a reportagem, a viagem ocorrerá no final deste mês. A intenção é conhecer as dependências do clube, além de alinhar o futuro da joia palmeirense. Após a conversa, os espanhois irão avaliar como será feita a proposta ao Palmeiras.

A expectativa é de que Juni Calafat, diretor brasileiro do Real Madrid responsável pelas negociações de Vinicius Júnior e Rodrygo, venha para o Brasil. Ele mantém contato com Douglas Ramos, pai do Endrick. Juni e Douglas se conheceram há algum tempo.

O objetivo do Real Madrid é viabilizar um acordo com o Palmeiras agora para garantir Endrick em 2024, quando o atacante completará 18 anos. O Real prepara uma proposta para o time alviverde e um plano de carreira ao jogador.

O Paris Saint German e Chelsea também estão na disputa para contratar Endrick. Os clubes já estão em contato com a família do jovem atacante e a expectativa é que nas próximas semanas oficializem a proposta ao clube.

Vale lembrar que o PSG esteve no Brasil representado pelo diretor Luís Campos para ver o atleta. A multa rescisória de Endrick é de 60 milhões de euros (R$ 298 mi), valor alto para os padrões brasileiro, mas "comum" para os gigantes da Europa. O Palmeiras adota cautela e não pretende negociar a joia por menos que a multa.