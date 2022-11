SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os astros da Copa do Mundo continuam desembarcando no Qatar. Nesta quarta-feira (16), foi a vez de as seleções de Inglaterra, País de Gales, Holanda e Dinamarca aterrissarem no país que, a partir de domingo (20), sediará a edição 2022 do maior torneio de futebol do mundo.

"Aterrisagem no Qatar", postou o perfil oficial da Fifa em suas redes sociais. Nas fotos divulgadas, Harry Kane, da Inglaterra, e Gareth Bale, de País de Gales, estão entre os destaques.

Destas quatro seleções, a primeira que vai a campo é a Inglaterra, que enfrenta o Irã logo no segundo dia de Copa, segunda-feira (21), às 10h (de Brasília).

No mesmo dia, a Holanda encara Senegal, às 13h, e o País de Gales duela com os Estados Unidos, que foi a primeira seleção a chegar ao Qatar para o Mundial ?a partida será às 16h.

Já a Dinamarca faz a sua estreia no Qatar na terça-feira, dia 22, contra a Tunísia, às 10h.

