SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nesta quarta-feira (16), o portal americano "ESPN FC" divulgou a remoção de uma imagem gigante de Cristiano Ronaldo no mural de ídolos do clube, localizado na parte externa do Estádio Old Trafford, do Manchester United, na Inglaterra.

As imagens circularam na web e não demorou para que vários torcedores estranhassem a retirada de Ronaldo, principalmente pela relação conturbada entre o clube inglês e o atleta nos últimos dias.

Ainda com permanência incerta no lado vermelho de Manchester, o craque português disparou contra o treinador Erik Ten Hag em entrevista recente e arranhou sua imagem com a diretoria do clube.

O camisa 7 está em preparação com a seleção de Portugal, em Lisboa, para a Copa do Mundo. Inclusive, ele foi assunto na primeira coletiva de imprensa feita pelo treinador Fernando Santos, que optou por não alimentar as polêmicas.

"O que me interessa é o que se fala aqui dentro, de preparação para o Qatar. Temos de respeitar a decisão dele. Não sei porque havemos de fazer isto? A mim, não me afeta nada", disse o comandante, sobre as recentes declarações de Cristiano Ronaldo ao "Piers Morgan Exclusive".

No único amistoso de preparação dos lusos antes da estreia no Mundial, realizado nesta quinta-feira (17), contra a Nigéria, o técnico confirmou a ausência do atacante por conta de uma gastroenterite.